Kepez Belediyesi erkek konuşmacılarla 8 Mart etkinliği düzenliyor

Çanakkale Kepez’de Kepez Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde “Kepez’de Kadın Olmak” başlığıyla düzenleyeceği panele sosyal medyadan tepki yağdı. "Kepez'de Kadın Olmak" adıyla düzenlenecek paneld yer alan konuşmacıların tamamının erkek olduğu görüldü.

Afişte panelde yer alacak isimler şöyle sıralandı: CHP Kepez Belediye Başkan adayı Birol Arslan, AKP Kepez Belediye Başkan adayı Alper Altınok, MHP Kepez Belediye Başkan adayı Serkan Ön, DSP Kepez Belediye Başkan adayı Erhan Özel ve Bağımsız Kepez Belediye başkan adayı Gökhan Bayram. Panelin moderatörü de Doç. Dr. Mehmet Şahin oldu.

Belediyenin "Kepez’de Kadın Olmak” başlığıklı paneline ve sosyal medyada paylaşılan afişine pek çok tepki geldi.

Belediye bu organizasyonda "aslında kadın diye bir cins yoktur" demeye çalışıyor! — Hade Turkmen (@hdturkmen) 25 Şubat 2019

"KEPEZ'DE KADIN OLMAK"adlı panelin tüm konuşmacılarının ve moderatörün ERKEK olmasını kınıyor ve teşhir ediyoruz!Erkek egemen zihniyetin kadınları nasıl görünmez kılmaya çalıştığı ve ikincilleştirdiği bu kadar açık ve absürt iken, her yerde süren erkek tahakkümünü kabul etmiyoruz pic.twitter.com/lfvHeOsrUn — MorDayanışma (@DayanismaMor) 26 Şubat 2019

Mehmet, Birol, Alper, Serkan, Erhan ve Gökhan, Kepez'de kadın olmayı anlatacak. https://t.co/rNkY6vPxt6 — Burcu Karakaş (@burcuas) 26 Şubat 2019

“YEREL SEÇİM GELİRKEN ERKEKLERİN KENDİLERİNİ ANLATMASI GEREK”

Bianet'in haberine göre afişe dair Çanakkale Kepez Belediyesi'nin açıklaması "Erkeklerin de kendilerini anlatmaya ihtiyacı var" oldu. Haberde Özel Kalem Müdürü'nün panelin doğru olduğunu söylediği ve “bayanlara” dair başka etkinlikleri de olabileceğini söylediği aktarıldı. Özel Kalem Müdürü’nün “Aynı gün başka etkinlikler de olacak. Biliyorsunuz yerel seçimler geliyor. Sekiz bayan muhtar adayı da var. Onların isimlerini yazmadık görsele. Onlar da birer cümle ile kendilerini anlatacak. Ama, yerel seçim gelirken erkek adayların kendilerini anlatmaları gerekiyor. Onların kendilerini anlatmaya ihtiyacı var.” ifadelerini kullandığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)

Daha güçlü bir 8 Mart için!

Kadınlar: Kazanılmış haklarımıza dönük saldırılara geçit vermeyelim