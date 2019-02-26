İstanbul Tabip Odası barış imzacısı meslektaşlarına sahip çıktı

İstanbul Tabip Odası (İTO), “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı barış bildirisini imzaladıkları için ardı sıra yargılanan ve ceza alan meslektaşlarının yalnız olmadığını belirterek, barış taleplerini bir kez daha dile getirdi. Açıklamada, “Sözünü barıştan yana kurdukları için yargılanan meslektaşlarımızın yanındayız” mesajı verildi.

Barış bildirisi imzacısı hekimlerden Prof. Dr. Taner Gören, Prof. Dr. Huri Özdoğan, Doç. Dr. Haydar Durak ve Yrd. Doç. Dr. Nihan Aksakallı geçtiğimiz haftalarda görülen davalarda “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla ceza aldılar.

Verilen cezalara ilişkin İTO’nun Cağaloğlu’daki merkezinde basın açıklaması düzenlendi. Açıklamada, “Barış isteyen meslektaşlarımızın yanındayız” pankartı açıldı.

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Küçükosmanoğlu, İTO eski Başkanı Taner Gören, İTO Başkanı Pınar Saip, İTO önceki dönem Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Durak, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Samet Mengüç, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ekmez’in konuşmacı olduğu açıklamaya, aralarında Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda akademisyen katıldı.

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Küçükosmanoğlu, yaklaşan yerel seçimler öncesi yargının daha hızlı ve daha fazla cezalar verdiğini ifade etti. Küçükosmanoğlu, “Bir hukuk garabeti ile karşı karşıyayız” dedi.

‘ÜLKE ÇAPINDA 50’Yİ AŞKIN HEKİM YARGILANIYOR’

Osman Küçükosmanoğlu’nun ardından İTO Başkanı Pınar Saip ortak basın açıklamasını okudu. TTB Onur Kurulu üyesi Prof. Dr. Taner Gören’e 15 ay, Prof. Dr. Huri Özdoğan’a 15 ay, Doç. Dr. Haydar Durak’a 27 ay ceza verildiğini hatırlatan Saip, yargılanan ve ceza alan meslektaşları ile diğer mesleklerden akademisyenlerin yalnız olmadıklarını söyledi. Aynı iddianameler ile halen 640 imzacı akademisyenin Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılandığını anımsatan Saip, bugüne kadar 129 imzacı akademisyen hakkında 1 yıl 3 ay ile 3 yıl arasında değişen cezalar verildiğini kaydetti. Saip, İstanbul’da 18, ülke çapında 50’yi aşkın hekimin yargılandığını belirterek bugüne kadar ceza verilen hekim ve diş hekimi sayısının 9 olduğunu; İstanbul’da yargılanan 18 hekimden 10’nun davasının da devam ettiğini söyledi.

‘MESLEKTAŞLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ’

Barışın hekimlerin her zaman savunduğu bir talep olduğunu vurgulayan Saip açıklamasını şöyle sürdürdü: “Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Hekimler Birliği barış koşullarında yaşamı sağlığın sosyal belirleyicisi olarak saptamıştır. Meslektaşlarımız hekim olarak görevlerini yaptıkları, insanların ölmemesi için bir çağrıya imza attıkları için ağır cezada yargılanarak ağır cezalara çarptırıldılar. Ceza alan ve davası devam eden tüm meslektaşlarımız her türden silahlı gücün savaş politikalarına alet olmama, karşı durma duyarlılığıyla, çatışmasızlığı ve barışı talep etmişlerdir. Bir insan ve bir hekim olarak insan hakları zemininde, hekimlik etiğine sadık kalarak özgür iradeleriyle bir tutum almışlardır. Dolayısıyla yaptıklarında insanlık yasalarının ve hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu koşullarda bir suç yoktur.”

‘VERİLEN CEZALAR TOPLUMA KORKU SALMAK İÇİN’

Yargılanıp ceza alan Prof. Dr. Taner Gören, Temmuz 2015’te başlayan sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan olaylara bir akademisyen olarak kayıtsız kalamadığı için bildiriyi imzaladığını belirtti.

Gören, “Beni kaygılandıran aldığım ceza değil; gelecek nesiller için barış, hukuk ve toplumsal düzenin ne zaman geleceğine ilişkin kaygılar taşıyorum” dedi. Ceza alan akademisyenlerden Doç. Dr. Haydar Durak ise şöyle konuştu: “Bir insan ve bir hekim olarak yaşamı, yaşatmayı önceliyoruz. Barış talep etmek suç değildir, bunu savunmaya devam edeceğiz.” Op. Dr. Samet Mengüç de, insan yaşamını savundukları için ceza alan meslektaşlarının onur ve gurur kaynağı olduğunu söyledi. Son olarak konuşan Dr. Murat Ekmez, açılan davaları “hekimliğin temel ilkelerine açılmış bir dava” olarak yorumladı. (İstanbul/EVRENSEL)