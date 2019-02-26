İş cinayetinde yaşamını yitiren öğretmen Songur'un davası başladı

Dilek OMAKLILAR

Manisa

Ataması yapılmadığı için bir fabrikada işe giren ve iş cinayetinde yaşamını yitiren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hasan Songur’un ölümüyle ilgili açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Manisa 4 .Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya Hasan Songur’un ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra CHP İl Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Nurkılıç, Emek Partisi İl yöneticileri ve İDP il yöneticileri de katıldı.

Duruşmaya sanıklardan iş güvenliği uzamanı katılırken vardiya amiri katılmadı. Mahkeme vardiya amirinin zorla getirilmesi kararını verdi. Duruşma, 21 Mayıs 2019 tarihine ertelendi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Songur’un avukatı Özgür Metin, “Bu yaşanan her ne kadar mahkemece iş kazası olarak nitelendirilse de bizim için iş cinayetidir. Türkiye’de yaşanan birçok iş cinayetinde olduğu gibi yine gerçek sorumluların yargılanmadığı ve işçiye de bilirkişi raporlarıyla kusur atfedildiğini görüyoruz. Burada da yaklaşık 20 gündür hiçbir iş güvenliği eğitimi almaksızın ve koruyucu ekipman verilmeksizin çalıştırılan Hasan Songur’a kusur verildiği bir yargılamadan bahsediyoruz. Biz bununla ilgili itirazımızı tüm tanıklar dinlenince yapacağız. Taksirle öldürmeden açılıyor dava ama dosyanın içeriğine baktığınız zaman Hasan Songur olası kastla öldürme suçunu oluşturur. Bununla ilgili de itirazımızı yapacağız” dedi.

"DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Cam Keramik-İş sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çavdar ise Evrensel'e yaptığı açıklamada, Hasan Songur’un davasının takipçisi olacaklarını belirterek “Sarp Plastik fabrikasında ataması yapılmadığı için 20 günlük işçi olarak çalışan Öğretmen Hasan Songur, 1 yıl önce iş cinayetine kurban gitti. İş cinayetleri tüm hızıyla devam ediyor. Ekmek parası için canını kaybeden emekçilere her gün yenileri ekleniyor. İş cinayetlerinde onlarca işçi bir seferde ölmeyince yani iş cinayeti katliam boyutuna ulaşmadığı sürece ne medyanın, ne hükümetin ne de toplumun gündemi oluyor. Oysa günde en az 5-6 işçi Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde, çeşitli iş kollarında ölmeye devam ediyor. Bugün Hasan Songur’un ceza davası görüldü. Başka Hasanlar ölmesin diye davanın takipçisi olacağız. Asıl sorumluların yargılanması gerekiyor, alt birimde çalışan iki üç kişinin göstermelik yargılanmasını istemiyoruz. Asıl sorumlu olan patronla ve onların daha çok kâr elde etme hırsıdır. Onun için patronlar ve iş yerinde güvencesiz çalışılmasına göz yumanlar yargılansın” dedi.

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