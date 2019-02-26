İzmir Büyükşehir Adayı Tunç Soyer ilk projelerini açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Tunç Soyer, projelerinin ilk etabını bugün Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleşen “birinci cemre” buluşmasında kamuoyuyla paylaştı.

Millet İttifakı'nın CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Adayı Tunç Soyer birinci cemre projelerinin ilk etabını sosyal projeler, demokrasi, kent planlaması, ulaşım, doğa, altyapı, enerji, çocuk ve gençlik, spor, kültür sanat, dünya kenti İzmir başlıkları altında açıkladı. 'İkinci cemre' buluşmasında tarım, kırsal kalkınma ve turizm başlıkları altında olacak.

Soyer, projeleriyle ilgili olarak “İzmir vizyonumuzun iki ana hedefi var. Birincisi tüm İzmir genelinde refahın eşitlenmesi. İkincisi ise şehrin hem Akdeniz, hem de Anadolu ve Balkan kökleriyle bağlarının güçlendirilerek refahın arttırılması. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde uzun yıllardır birikmiş veri ve çalışmalar, elbette bu projelerin temel ilham kaynakları arasında yer alıyor. Gerek bu buluşmada, gerekse önümüzdeki buluşmalarda sunacağımız projelerin bir kısmı bu verilerden besleniyor. Öte yandan bu çalışmaların çeşitlenmesi ve gerçekleştirilmesi için akademisyenler, sivil toplum ve doğrudan İzmir halkıyla çalışıyoruz, bir Nisan’dan sonra daha da yoğun çalışmaya devam edeceğiz. Gerekli durumlarda hükümet ile “İzmir Vizyon Ortaklığı” kurarak İzmir’le ilgili hiçbir kurum veya kişiyi işleyişimizin dışında bırakmayacağız” dedi.

Soyer’in ilk aşamada sunduğu 98 proje arasında, yeni metro ve tramvay ağları, bağlantı yolları, alt geçit ve otopark gibi çok sayıda yatırım da bulunuyor. Öte yandan, sosyal projeler kapsamında ev kadınları, gençler ve emeklilerle ilgilendiren çok sayıda çalışma yer alıyor.

Soyer yaptığı konuşmada “Göreceksiniz, İ̇zmır’de yapacaklarımız yalnızca İ̇zmır’ın değişimini, gelişimini, güzelleşmesini sağlamayacak. Aynı zamanda Türkiye genelinde başka bir icraat, ekonomi anlayışının, siyaset kültürünün oluşmasını tetikleyecek. İzmir’de geleceğin Türkiye’si hayalimiz gerçek olacak” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Projeler arasında neler var:

SOSYAL PROJELER

Halk gıda kooperatiflerinin kurulması

Halk sütü uygulamasının başlatılması

Süt Kuzusu Projesinin büyütülmesi

Halk taşıt uygulaması

Engelli Dayanışma Evleri

Kırsal üretimi desteklemek, paketleme ve soğuk hava tesisleri kurmak

DEMOKRASİ

Meslek odaları, sivil toplum, hemşeri dernekleri ile ilçe belediyeleri ve bölge halkı ile birlikte karar alma

Merkezi hükümet ile “İzmir Vizyon Ortaklığı” kurma

İlçe belediyeleri ile eşgüdüm içinde çalışma

Aktif ve kapsayıcı Kent Konseylerinin örgütlenmesi

Çocuk, genç, kadın, engelli meclisleri oluşturulması

Cep telefonu uygulamaları ile kenti denetleme, öneri ve katkıda bulunma

KENTİN PLANLANMASI VE YENİLENMESİ

Kentsel dönüşüme hız verme

Plansız kaçak yapılaşmaya karşı hızlı müdahale

Ekonomik durumu düşük olanlara yeni iskan alanları

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM

179 kilometre olan raylı sistem ağını kısa vadede 340 kilometreye, orta ve uzun vadede 470 kilometreye çıkarma

Buca metro hattının temelini atma

Halkapınar – Otogar metrosunu yapma

Tramvayı Çiğli’ye uzatma

111 noktada kavşak düzenlemesi

3 yeni Ana Transfer Merkezi açma

Alternatif yeni ana arterler açma

Otopark kapasitesini 100 bin araca çıkarma

Üç noktada trafiği yer altına (Alsancak Garı-Karşıyaka Vapur İskelesi önü- Basmane Dokuz Eylül Meydanı)

Bisiklet ve yaya ulaşımını geliştirme

Elektrikli otobüslerin sayısını 500’e çıkarma

Yeni iskele ve gemilerle deniz ulaşımını 4.5 kat artırma

İzmir’den Akdeniz kentlerine denizden ulaşımı sağlayacağız

DOĞA

Doğal alanlara erişimi kolaylaştırma

Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesini sağlama

Körfez Dönüşümü Projesi’ni gerçekleştirme

İzmir’de kişi başına düşen yeşil alan miktarını 30 metrekareye çıkarma

2 buçuk milyon metrekare yeni yeşil alan yaratma

Yeni bertaraf tesisleri kurma

Tıbbi Atık Sterilizasyon Merkezini hayata geçirme

Geri dönüşüm işçilerinin kooperatifleştirilmesi

Yeni sokak hayvanları yuvası-mobil tedavi ünitelerini arttırma

ALTYAPI

Yağmur suyu hattını 636 kilometreye çıkarma

İleri biyolojik arıtma tesislerini çoğaltma

Atık Pompa İstasyonları ve Koku Giderme üniteleri kurma

ENERJİ

Enerji kooperatiflerine destek verme

Güneş enerjisi kullanımına öncelik verme

Karbon salınımını yüzde 20 azaltma

Elektrikli otomobil şarj istasyonlarının sayısını artırma

Ticari taksiler ve minibüslerin kademeli olarak elektrikli-hibrit araçlara dönüştürülmesi

ÇOCUK VE GENÇLİK

İzmir Kültürü ve Ekolojik Çocuk Aktivite Merkezleri kurma

20 masal evi açma

Başarılı öğrencilere destek

İhtiyacı olan ailelere eğitim yardım

Öğrenci yurtları açma

Teknoloji ve iletişim üsleri açma

SPOR

Uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma

Amatör Spor Kulüplerini destekleme

İzmir kulüplerinin kurumsal yapılarını sürdürülebilir hale getirme

Olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları inşa etme

Alternatif spor ve doğa sporlarına öncelik verme

Avrupa bisiklet ağı sistemine entegre olma

Gürçeşme Doğa - Çocuk Keşif Parkı

Kuşaklararası Etkileşim Merkezi kurma

KÜLTÜR-SANAT

İzmir’i sinema sektörü için çekim merkezi haline getirme

Kültürpark Edebiyat Festivali

Kültürpark Gençlik Festivali

Kültürpark Uluslararası Tasarım-İnovasyon Festivali

Tiyatro İzmir, Plato İzmir, Konservatuvar İzmir, Atölye İzmir’i hayata geçirme

Şehir Tiyatrosu kurma

Elektrik Fabrikasını kente kazandırma

DÜNYA KENTİ İZMİR

Yeni ve özgün ihtisas fuarlarına ev sahipliği yapma

Fuar İzmir'de her ay yeni fuar ve etkinlikler

Modern Kongre Merkezimizi inşa etme

Uluslararası kongre ve sempozyumlara ev sahipliği yapma

Kemeraltı’na UNESCO Dünya Kültür Mirası statüsüne kazandırma

EXPO’ya yeniden aday olma

Akdeniz Kentler Yönetim Ağı kurma