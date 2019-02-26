İzmir Büyükşehir Adayı Tunç Soyer ilk projelerini açıkladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Tunç Soyer, ilk projelerini “birinci cemre” başlığıyla açıkladı. Projelerin devamı “ikinci cemre”
Fotoğraf: Evrensel
İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Tunç Soyer, projelerinin ilk etabını bugün Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleşen “birinci cemre” buluşmasında kamuoyuyla paylaştı.
Millet İttifakı'nın CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Adayı Tunç Soyer birinci cemre projelerinin ilk etabını sosyal projeler, demokrasi, kent planlaması, ulaşım, doğa, altyapı, enerji, çocuk ve gençlik, spor, kültür sanat, dünya kenti İzmir başlıkları altında açıkladı. 'İkinci cemre' buluşmasında tarım, kırsal kalkınma ve turizm başlıkları altında olacak.
Soyer, projeleriyle ilgili olarak “İzmir vizyonumuzun iki ana hedefi var. Birincisi tüm İzmir genelinde refahın eşitlenmesi. İkincisi ise şehrin hem Akdeniz, hem de Anadolu ve Balkan kökleriyle bağlarının güçlendirilerek refahın arttırılması. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde uzun yıllardır birikmiş veri ve çalışmalar, elbette bu projelerin temel ilham kaynakları arasında yer alıyor. Gerek bu buluşmada, gerekse önümüzdeki buluşmalarda sunacağımız projelerin bir kısmı bu verilerden besleniyor. Öte yandan bu çalışmaların çeşitlenmesi ve gerçekleştirilmesi için akademisyenler, sivil toplum ve doğrudan İzmir halkıyla çalışıyoruz, bir Nisan’dan sonra daha da yoğun çalışmaya devam edeceğiz. Gerekli durumlarda hükümet ile “İzmir Vizyon Ortaklığı” kurarak İzmir’le ilgili hiçbir kurum veya kişiyi işleyişimizin dışında bırakmayacağız” dedi.
Soyer’in ilk aşamada sunduğu 98 proje arasında, yeni metro ve tramvay ağları, bağlantı yolları, alt geçit ve otopark gibi çok sayıda yatırım da bulunuyor. Öte yandan, sosyal projeler kapsamında ev kadınları, gençler ve emeklilerle ilgilendiren çok sayıda çalışma yer alıyor.
Soyer yaptığı konuşmada “Göreceksiniz, İ̇zmır’de yapacaklarımız yalnızca İ̇zmır’ın değişimini, gelişimini, güzelleşmesini sağlamayacak. Aynı zamanda Türkiye genelinde başka bir icraat, ekonomi anlayışının, siyaset kültürünün oluşmasını tetikleyecek. İzmir’de geleceğin Türkiye’si hayalimiz gerçek olacak” dedi.
Projeler arasında neler var:
SOSYAL PROJELER
- Halk gıda kooperatiflerinin kurulması
- Halk sütü uygulamasının başlatılması
- Süt Kuzusu Projesinin büyütülmesi
- Halk taşıt uygulaması
- Engelli Dayanışma Evleri
- Kırsal üretimi desteklemek, paketleme ve soğuk hava tesisleri kurmak
DEMOKRASİ
- Meslek odaları, sivil toplum, hemşeri dernekleri ile ilçe belediyeleri ve bölge halkı ile birlikte karar alma
- Merkezi hükümet ile “İzmir Vizyon Ortaklığı” kurma
- İlçe belediyeleri ile eşgüdüm içinde çalışma
- Aktif ve kapsayıcı Kent Konseylerinin örgütlenmesi
- Çocuk, genç, kadın, engelli meclisleri oluşturulması
- Cep telefonu uygulamaları ile kenti denetleme, öneri ve katkıda bulunma
KENTİN PLANLANMASI VE YENİLENMESİ
- Kentsel dönüşüme hız verme
- Plansız kaçak yapılaşmaya karşı hızlı müdahale
- Ekonomik durumu düşük olanlara yeni iskan alanları
SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM
- 179 kilometre olan raylı sistem ağını kısa vadede 340 kilometreye, orta ve uzun vadede 470 kilometreye çıkarma
- Buca metro hattının temelini atma
- Halkapınar – Otogar metrosunu yapma
- Tramvayı Çiğli’ye uzatma
- 111 noktada kavşak düzenlemesi
- 3 yeni Ana Transfer Merkezi açma
- Alternatif yeni ana arterler açma
- Otopark kapasitesini 100 bin araca çıkarma
- Üç noktada trafiği yer altına (Alsancak Garı-Karşıyaka Vapur İskelesi önü- Basmane Dokuz Eylül Meydanı)
- Bisiklet ve yaya ulaşımını geliştirme
- Elektrikli otobüslerin sayısını 500’e çıkarma
- Yeni iskele ve gemilerle deniz ulaşımını 4.5 kat artırma
- İzmir’den Akdeniz kentlerine denizden ulaşımı sağlayacağız
DOĞA
- Doğal alanlara erişimi kolaylaştırma
- Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesini sağlama
- Körfez Dönüşümü Projesi’ni gerçekleştirme
- İzmir’de kişi başına düşen yeşil alan miktarını 30 metrekareye çıkarma
- 2 buçuk milyon metrekare yeni yeşil alan yaratma
- Yeni bertaraf tesisleri kurma
- Tıbbi Atık Sterilizasyon Merkezini hayata geçirme
- Geri dönüşüm işçilerinin kooperatifleştirilmesi
- Yeni sokak hayvanları yuvası-mobil tedavi ünitelerini arttırma
ALTYAPI
- Yağmur suyu hattını 636 kilometreye çıkarma
- İleri biyolojik arıtma tesislerini çoğaltma
- Atık Pompa İstasyonları ve Koku Giderme üniteleri kurma
ENERJİ
- Enerji kooperatiflerine destek verme
- Güneş enerjisi kullanımına öncelik verme
- Karbon salınımını yüzde 20 azaltma
- Elektrikli otomobil şarj istasyonlarının sayısını artırma
- Ticari taksiler ve minibüslerin kademeli olarak elektrikli-hibrit araçlara dönüştürülmesi
ÇOCUK VE GENÇLİK
- İzmir Kültürü ve Ekolojik Çocuk Aktivite Merkezleri kurma
- 20 masal evi açma
- Başarılı öğrencilere destek
- İhtiyacı olan ailelere eğitim yardım
- Öğrenci yurtları açma
- Teknoloji ve iletişim üsleri açma
SPOR
- Uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma
- Amatör Spor Kulüplerini destekleme
- İzmir kulüplerinin kurumsal yapılarını sürdürülebilir hale getirme
- Olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları inşa etme
- Alternatif spor ve doğa sporlarına öncelik verme
- Avrupa bisiklet ağı sistemine entegre olma
- Gürçeşme Doğa - Çocuk Keşif Parkı
- Kuşaklararası Etkileşim Merkezi kurma
KÜLTÜR-SANAT
- İzmir’i sinema sektörü için çekim merkezi haline getirme
- Kültürpark Edebiyat Festivali
- Kültürpark Gençlik Festivali
- Kültürpark Uluslararası Tasarım-İnovasyon Festivali
- Tiyatro İzmir, Plato İzmir, Konservatuvar İzmir, Atölye İzmir’i hayata geçirme
- Şehir Tiyatrosu kurma
- Elektrik Fabrikasını kente kazandırma
DÜNYA KENTİ İZMİR
- Yeni ve özgün ihtisas fuarlarına ev sahipliği yapma
- Fuar İzmir'de her ay yeni fuar ve etkinlikler
- Modern Kongre Merkezimizi inşa etme
- Uluslararası kongre ve sempozyumlara ev sahipliği yapma
- Kemeraltı’na UNESCO Dünya Kültür Mirası statüsüne kazandırma
- EXPO’ya yeniden aday olma
- Akdeniz Kentler Yönetim Ağı kurma