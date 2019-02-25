Şelale Park’ın imara açılmasına yargı ‘dur’ dedi

İstanbul Başakşehirlilerin Şelale Park’ın imara açılmak istenmesine karşı verdiği mücadele sonuç verdi. Başakşehir’in en önemli yeşil alanı talan edilmekten kurtuldu. Danıştay 6. Dairesi tarafından onanan; ancak Başakşehir Belediyesi’nin ‘Karar Düzeltme’ talebiyle bir kez daha uzatılan dosyada mahkeme, ‘Kararın Düzeltilmesi İşleminin Reddi Gerektiğine’ hükmetti.

Başakşehir Belediyesi’nin bölge halkının itirazlarına rağmen yıllardır adım adım imara açtığı ‘gölet alanı’ 2012 yılında, Şelale Park içindeki belirli bir alanın Başakşehir Belediyesi tarafından RE Grup adlı firmaya kiralandı. Bunun üzerine park içinde yapı yoğunluğu sınırının aşıldığı gerekçesiyle hukuki mücadele başlatıldı.

Dava sonucunu değerlendiren CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat, yıllardır sürdürdükleri çevre ve hukuk mücadelesinin bir kez daha yargı makamlarınca haklı bulunduğunu belirterek “Gölet bölgesi, belediyenin rant alanı değil, tüm Başakşehirlilerin ve İstanbulluların yaşam alanı olarak tescil edilmiştir. Başakşehir belediyesi mahkeme kararının gereğini yapmak zorundadır” dedi. (HABER MERKEZİ)