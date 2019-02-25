Vedat Günyol Genç Deneme Yazarı Ödülü Hakan Güngör’e

Kartal Belediyesi tarafından Türkiye Yazarlar Sendikası, Kırmızı Kedi Yayınevi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı işbirliğiyle düzenlenen “2018 Vedat Günyol Deneme Ödülü”nde Hakan Güngör “Sanatımı Koru Ey Tarih” adlı kitap dosyasıyla “Genç Deneme Yazarı Ödülü”nün sahibi oldu. Güngör’ün Evrensel’de yayımlanan yazılarının da yer aldığı kitap dosyasında, kültür-sanat ve yakın tarihe ilişkin deneme ve eleştirileri yer alıyor. Seçici kurul adına açıklama yapan Celal Ülgen, kararın oybirliği ile verildiğini belirtti.

Bu yıl yarışmada Birincilik ve Seçici Kurul Özel Ödülü verilmezken Ülgen, “Seçici Kurul üyelerince, yarışmaya katılan kitaplar arasından, Vedat Günyol Deneme Ödülü'ne ilişkin düşünce birlikteliği sağlanamadığından, ödülün sadece ‘Genç Deneme Yazarı Ödülü’ kategorisinde verilmesi uygun görülmüştür” ifadelerini kullandı.

Deneme ve eleştiri yazarı Vedat Günyol’u yaşatmak ve yeni nesillere tanıtmak üzere düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödülü Seçici Kurulu’nda Celal Ülgen, Cengiz Bektaş, Gökhan Yüksel, Haluk Hepkon, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan, Uğur Kökden bulunuyor.

Vedat Günyol Genç Deneme Yazarı Ödülü 3 Mart'ta düzenlenecek törenle sahibine verilecek.

HAKAN GÜNGÖR KİMDİR?

1990’da Fethiye’de doğdu. Muğla Anadolu Lisesi’ni bitirdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde bir süre eğitim gördükten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesine geçti ve buradan mezun oldu. Odatv, Evrensel ve Habertürk’te çalıştı; haber, röportaj ve eleştiriler kaleme aldı. Aralarında Milliyet Sanat, Milliyet Kitap, Artful Living, Yeni Tiyatro ve Arka Kapak’ın da bulunduğu yayınlarda yazıları yayımlandı. Bülent Ulus ile birlikte yazdığı “Parola 555K: Bir Başkaldırının Sıradışı Öyküsü” adlı kitabı 2019’da Kor Kitap tarafından yayımlandı. Halen bir yayınevinde çalışıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)