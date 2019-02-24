ÇGD Ankara Şube Başkanı Hüseyin Hayatsever oldu

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Ankara Şubesi genel kurulu gerçekleşti. Mülkiyeliler Birliği Toplantı Salonu’nda yapılan genel kurulda yapılan seçimlerle yönetim değişti. Cumhuriyet Gazetesi’nden Hüseyin Hayatsever Ankara şube başkanlığına seçildi. Önceki dönem başkanı Çınar Livane Özer başkan yardımcısı olurken Ayşegül Melisa Kahvecioğlu, Şeyma Paşayiğit ve Alkan Uçarsu yönetim kurulunda yer aldı. Seçimlerde Sinan Tartanoğlu, Gözde Ocak Dinçer ve Mehmet Bilber ise denetleme kurulu üyeliğine getirildi. (Ankara/EVRENSEL)