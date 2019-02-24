ÇGD Ankara Şube Başkanı Hüseyin Hayatsever oldu
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Ankara Şubesi genel kurulu gerçekleşti. Cumhuriyet Gazetesi’nden Hüseyin Hayatsever Ankara şube başkanlığına seçildi.
Fotoğraf: Evrensel
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Ankara Şubesi genel kurulu gerçekleşti. Mülkiyeliler Birliği Toplantı Salonu’nda yapılan genel kurulda yapılan seçimlerle yönetim değişti. Cumhuriyet Gazetesi’nden Hüseyin Hayatsever Ankara şube başkanlığına seçildi. Önceki dönem başkanı Çınar Livane Özer başkan yardımcısı olurken Ayşegül Melisa Kahvecioğlu, Şeyma Paşayiğit ve Alkan Uçarsu yönetim kurulunda yer aldı. Seçimlerde Sinan Tartanoğlu, Gözde Ocak Dinçer ve Mehmet Bilber ise denetleme kurulu üyeliğine getirildi. (Ankara/EVRENSEL)
10 Ekim davası, demokrasi mücadelesi davası olarak sürecek
Devlet babanın evlatları
Napolyon’dan Diderot’a adalet ve ayıp üzerine
Durum özeti
Madenciye ağıt
Ahmet Erhan bak hele
Taşınabilir kapan her yerde!
Eski şucu bucular!
Telaş
Bir dostluk, dayanışma ve cesaret öyküsü Güneşe Yolculuk
‘İhraç fazlası demokrasi’ meselesi (2)