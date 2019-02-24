24 Şubat 2019 17:42
Bursa'da fabrikada foseptiğe düşen işçi ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikada çalışan Vedat Gür, kapağı açık bırakılan foseptiğe düşerek ağır yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 25 yaşındaki Vedat Gür, kapağı açık bırakılan foseptiğe düşerek ağır yaralandı.
Olay, İnegöl OSB'de kurulu orman ürünleri üreten bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Vedat Gür, geri adım attığı sırada kapağı açık bırakılan 3 metre derinliğindeki foseptiğe düştü. Mesai arkadaşları tarafından çukurdan çıkarılan işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.
Ağır yaralı olduğu bildirilen işçinin, hayati tehlikeyi atlatamadığı kaydedildi. (Bursa/DHA)