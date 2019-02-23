Orman işçisi, kesilen ağacın altında kaldı

Düzce'de, kesim sırasında yıkılan ağacın çarpması sonucu bir orman işçisi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansında yer alan bilgiye göre, Yığılca ilçesi Hacıyeri köyü Üçgünlük mevkisine arkadaşlarıyla ağaç kesmeye giden orman işçisi 45 yaşındaki Nevzat Kuzu'ya, kesim sırasında yıkılan ağaç çarptı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kuzu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Ölen işçinin bedeni, incelemelerin ardından traktörle ilçe merkezine, buradan da ambulansla otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. (HABER MERKEZİ)