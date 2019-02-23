Üniversiteliler krizin etkisinde: Hem çalışıp hem feragat ediyoruz

Cengiz KARAGÖZ

İstanbul

Ekonomik krizin etkileri, işçi ve emekçiler kadar öğrenciler içerisinde de kendini hissettirmeye başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Trakya Üniversitesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesinde okuyan öğrenciler, yaşadıklarını Evrensel' anlattı. Eskiye nazaran daha az sinema ve tiyatroya gittiğini söyleyen öğrenciler, il dışındaki ailelerini de daha az ziyaret eder hale geldiklerini ifade etti.

Krizle birlikte yaşanan yoksullaşma üniversite gençlerine de yansımış durumda. Tüketim ürünlerinde gerçekleşen fiyat artışları nedeniyle öğrencilerin çok zor duruma düştükleri ifade eden YTÜ Edebiyat Bölümü Öğrencisi Büşra, “Bunların başında kitapların ve genel kırtasiye ürünlerinin fiyat artışı geliyor. Yapılan zamlar karşısında öğrencilerin aldıkları kredi, burs ya da harçlıklar yetersiz kalıyor” diye konuştu. Ekonomik krizin, çalışma hayatına atılmak ve akademide yer tutmak isteyen öğrenciler için umut kırıcı, yıpratıcı bir etkide bulunduğunu ifade eden Büşra, “Öğrenciler kendilerini belirsizlik içine girmiş hissediyorlar. Öğrenciler enerjisini yoğun olan dersleri yerine haliyle iş peşinde harcayabiliyor” dedi.

"İLK FERAGAT ETTİĞİMİZ ŞEY SOSYAL HAYATIMIZ"

Trakya Üniversitesi Mimarlık Öğrencisi Melis ise krizin etkilerini şu sözlerle anlattı: “Krizin etkilerini net bir şekilde kırtasiye ürünlerinde görebiliyorum. Kağıt fiyatları neredeyse iki katına çıkmış durumda. Bunun dışında ekonomik kriz karşısında ilk feragat ettiğimiz şey sosyal hayatımız oluyor. Eskiye nazaran daha az sinema, tiyatro, müze vs. etkinliklere katılabiliyorum. Hatta öyle ki; ailemle farklı şehirlerdeyiz ve bilet fiyatı artışları nedeniyle onları geçmiş yıllara oranla daha az ziyaret edebiliyorum.”

"OKUL TAKSİTLERİMİ ÖDEYEBİLMEK İÇİN ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM"

İstanbul Üniversitesi Öğrencisi Eren ise döviz kurundaki artışların, okul taksitlerinden bilgisayar ve internete kadar her şeye yansımış olduğunu dile getirdi. İstanbul’da ailesiyle birlikte yaşadığını belirten Eren özel üniversitelerde okuyan öğrencilerin çektiği sıkıntıları şu sözlerle ifade etti: “Babam emekli. Haliyle ihtiyaçlarımızı anca karşılayabiliyoruz. Ben de okul taksitlerimi ödeyebilmek için çalışmak zorundayım. Çalıştığım için de derslerimden geri kalabiliyorum. Alttan aldığım dersler için de kredi başı maliyetler artıyor! Bu yüzden daha fazla paraya ihtiyaç duyup daha fazla çalışmak zorunda kalıyoruz. Ayrıca bizim gibi vakıf üniversitelerinde yemekhane ve kantin fiyatları, öğrencinin durumuna göre değil, lüks restoran ve cafeler baz alınarak belirleniyor.”