23 Şubat 2019 13:25Son Güncellenme Tarihi: 23 Şubat 2019 14:25
Haramidere'de metrobüs kazası: Bazı yolcular hafif yaralandı
İstanbul Haramidere’de metrobbüs kazası yaşandı. Kaza nedeniyle bazı yolcular hafif şekilde yaralandı.
GÜNCELLENDİ
Fotoğraf: DHA
İstanbul Haramidere'de metrobüs kazası meydana geldi. Kazada bazı yolcular hafif yaralandı.
Haramidere metrobüs durağındaki kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Durakta duran metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada bazı yolcular hafif yaralandı. Yaralı yolculara gelen ambulansta ayakta müdahale edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Hasarlı araçların çekilmesinin ardından seferler normale döndü. (DHA)
YAZARLAR
Nuray SANCAR
Merve Demirel olayı ya da babalar ve evlatlar
İ. Sabri DURMAZ
İşsizlik Fonu’nun krize kurban edilmesine izin vermeyelim
Ender İMREK
Gezi direnişi ve bir hikaye
İzzettin ÖNDER
Seçim vaatleri ve gerçekler
Şenay AYDEMİR
Sinemacılara ‘hukuk sarmalı’
İsmail Gökhan BAYRAM
YouTube’un pedofili problemi, algoritmalar, filtreler…
Evrensel BİLGİN
Tarihin içinden