Erdoğan’dan AKM çıkışı: İsteseler de istemeseler de temeli attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Camikebir’de Tersane İstanbul Temel Atma Töreni’nde konuştu. Erdoğan projenin geç başlatılmasından CHP ve meslek odalarını sorumlu tuttu.

“Engellerle, sabotajlarla dolu uzun mücadelenin ardından bir hayali daha gerçekleştiriyoruz” diyen Erdoğan, bu projenin de ‘Yap-İşlet-Devret’ modeliyle hayata geçirildiğini hatırlattı. Erdoğan, proje kapsamında burada iki adet 70 yat bağlama kapasiteli yat limanı, toplam yatak sayısı bin 200 olan üç otel inşa edileceğini ifade etti. Muhalefet ise bölgenin yandaş şirketlere ranta dönüştürüleceğini ifade ediyordu.

‘AYNI ŞEYİ AKM’YE DE YAPTILAR’

Tersane projesinin 4 yıl içinde bitirilmesinin hedeflendiğini söyleyen Erdoğan, “Ancak başını CHP’nin çektiği aynı zihniyete mensup odalarının da destek verdiği engellemeleri sonucu projeyi uzun yıllar fiilen başlatamadık. CHP İstanbul’a ve diğer illerimize kazandırdığımız her yatırıma olduğu gibi, bu projede de soluğu mahkemede aldı. Aynı şeyi AKM’de de yaptılar, Harbiye Kongre Merkezi’nde de yaptılar” dedi.

‘İSTESELER DE İSTEMESELER DE TEMELİ ATTIK’

AKM’nin yıkılmasına dönük tepkilere de değinen Erdoğan, “İsteseler de istemeseler de işte Atatürk Kültür Merkezi’nin temelini attık. Şimdi de buranın temelini atıyoruz. Böyle bir zaman kaybıyla da olsa projenin bu aşamaya gelmesini son derece önemli görüyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasında İzmir körfezini de Haliç’in eski haline benzetti. “İzmir’i alalım pırıl pırıl hale getirelim istiyoruz” diyen Erdoğani “Şayet biz muhalefete göre politikaları belirleseydik hala Haliç pis kokulara, kirliliğe mahkum olurdu. Şimdi Boğaz’ın üzerinde üç katlı bir tüneli de yapacağız, onu da halledeceğiz” dedi. (HABER MERKEZİ)

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