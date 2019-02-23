Demirdöven köylülerinin HES'e karşı mücadelesi zaferle sonuçlandı

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Demirdöven köylüleri, vadide yapılması planlanan HES Projesi’ne ilişkin ÇED olumlu kararına zamanında dava açmadıkları gerekçesiyle haklarının gasp edilmesine karşı başlattıkları hukuk mücadelesini kazandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Anayasa Mahkemesi, ÇED sürecinden haberdar edilmeyen köylülerin başvurusu üzerine mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Gerekçede, ÇED olumlu kararının Artvin merkezindeki valilik ilan panosuna asıldığı, bunun dışında köylülere herhangi bir bildirim yapılmadığı vurgulandı. Bu karar sonrasında ÇED olumlu kararının iptali istemiyle açılan dava Rize İdare Mahkemesi’nde yeniden görülecek.

Köy sınırları içinde bulunan vadide 2009 yılında Damla Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi yapılması planlandı. Çevre ve Orman Bakanlığı, projeye ilişkin 2009’da ÇED olumlu kararı verdi. Karar, Artvin Valiliği’nin ilan panosunda 10 gün süreyle ilan edildi. Bu karardan 6 ay sonra haberdar olan köylüler, kararın geri alınması için bakanlığa başvurdu ancak ret yanıtı aldı. Anayasa Mahkemesi, başvurudan 5 yıl sonra köylüler lehine karar verdi. (HABER MERKEZİ)