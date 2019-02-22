22 Şubat 2019 10:09
Çocuk istismarı iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 5 kişi tutuklandı
Ceylanpınar’da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 6 kişiden 5’i tutuklandı.
Fotoğraf: DHA
Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 6 kişi, çarşamba günü gözaltına alınmıştı. Gözaltındakiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen H.İ., F.Ç., F.Ö., M.Y. ve İ.E. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Dosya kapsamında bir kişinin de arandığı, yakalanamadığı belirtildi.
Öte yandan, cinsel istismara maruz kalan çocuğun da sosyal hizmetler uzmanı ve psikolog eşliğinde ifadesi alındıktan sonra koruma altına alınacağı belirtildi. (Urfa/MA)