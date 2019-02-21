Aydın'da iş cinayeti: Başına demir boru düşen işçi yaşamını yitirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Daire Başkanlığı’nda (ASKİ) işçi olarak çalışan Mustafa Aydoğdu (39), Söke'de arıza yapan su pompasını değiştirmeye çalıştığı sırada başına demir su borusunun düşmesiyle hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bağarası Mahallesi Sarıçay Göleti yakınlarında meydana geldi. Aydoğdu, Yeniköy Mahallesi’nde yaşanan su arızasını onarmak için arkadaşlarıyla birlikte Bağarası Mahallesi Sarıçay Göleti bölgesine gitti. Burada arıza yapan su pompasını değiştirmeye çalışan Aydoğdu’nun başına demir su borusu düştü. Diğer çalışanlar tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aydoğdu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mustafa Aydoğdu’nun cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (Aydın/DHA)