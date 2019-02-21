21 Şubat 2019 19:15

Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Bakan adayı Mansur Yavaş, rakibi AKP'li Mehmet Özhaseki hakkında iftira ve hakaretten suç duyurusunda bulundu.

Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki hakkında suç duyurusunda bulundu

Fotoğraf: DHA

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    Ankara'da "Millet ittifakı"nın desteklediği CHP'nin büyükşehir belediye başkanı adayı Mansur Yavaş, rakibi AKP'li Mehmet Özhaseki'nin katıldığı televizyon programında hakkındaki sözleri nedeniyle "iftira", "suç uydurma" ve "hakaret" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

    Mansur Yavaş, Özhaseki'nin 19 Şubat'ta katıldığı televizyon programında isim vermeden kendisi hakkındaki ifadeleri nedeniyle hazırladğı dilekçeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdi.  Özhaseki'nin Mansur Yavaş için "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği" iddiasında bulunarak, TCK'nın 267'nci maddesince "iftira" suçunu işlediği, ayrıca Yavaş'a karşı "hakaret" ve "suç uydurma" fillerini işlediği ileri sürülen dilekçede, şöyle denildi:

    "Bahsedilen yorumlar ile müvekkilin kişilik hakları ayrıca zedelenmektedir. Yavaş'ın milliyetçiliği, vatan sevgisi ve başta PKK, FETÖ olmak üzere terör örgütlerine olan tutumu tüm Türkiye'nin yakından bildiği bir gerçekliktir. İçinde bulunduğumuz seçim döneminde bahsi geçen iftiralarla dolu konuşma ulusal bir kanalda yapılarak halkı yanıltma amacı taşımakta, Yavaş'ın itibarını zedeleme amacı güdülmektedir. Seçim dönemi içinde dahi bu konuşmalar ifade özgürlüğünün sınırlarını aşmakta olup kabul edilemez niteliktedir. Hiçbir seçim çalışması hiç kimseye, ülkesini seven bir politikacıya terör örgütü mensuplarını desteklediği şekilde bir iftira atma hakkını vermez, yasanın böyle bir davranışı korumadığı ortadadır. Bu nedenle şüpheli hakkında soruşturmanın yürütülerek ilgili maddeler uyarınca cezalandırılması talep olunur." (Ankara/DHA)

     

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