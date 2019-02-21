Zonguldak Çaycuma'da elektrik akımına kapılan işçiler yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, inşaat alanında beton dökerken elektrik akımına kapılan iki işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi'nde, inşaatı devam eden bir apartmanın beton dökme işini, özel bir şirkete ait mikserle gerçekleştiren Volkan Ç. (37) ile Serdar Y. (35), makinenin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçiler Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (AA)