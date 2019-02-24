Urfa Ceylanpınar'da sistematik cinsel istismar

Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki E.A.'ya sistematik şekilde cinsel istismarda bulunan, aralarında AKP'nin belediye meclis üyesi F.Ö.'nün de bulunduğu 5 kişi 21 Şubat'ta tutuklandı. E.A.'nın emniyette psikolog eşliğinde verdiği ifade, kendisiyle aynı okuldaki B.Y.'nin de cinsel istismara maruz bırakıldığını ve yaşananların üzerinin kapatıldığını açığa çıkardı.

Mezopotamya Ajansı (MA), istismara maruz bırakılan E.A.’nın emniyette psikolog eşliğinde verdiği ifadesine ulaştı. E.A. ifadesinde, 10 yaşındayken 60 yaşlarındaki H.İ.'nin istismarına maruz kaldığını belirtiyor.

14 yaşındaki çocuk, sonrasında 4 yıl boyunca sistematik bir şekilde 65 yaşındaki F.Ç., çarşı merkezindeki pastanenin 30’lu yaşlardaki çalışanı M.Y. ve 30'lu yaşlardaki bakkal İ.E., manav M.’nin istismarına maruz kaldığını anlatıyor.

İSTİSMARCILARDAN BİRİ AKP'NİN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

E.A.’yı istismara maruz bırakanlardan birinin de AKP'nin şu anki belediye meclis üyesi F.Ö. olduğu belirtildi. F.Ö., meclis üyesi olduğu Ceylanpınar Belediyesi Başkanı Menderes Atilla'nın 31 Mart seçimleri için Demokrat Parti'den aday olmasıyla partinin 1'inci sıra meclis üyesi adayı.

E.A. ifadesinde ilçede ciğerci dükkanı olan E.’nin tehditlerine maruz kaldığını belirtiyor.

BAŞKA ÇOCUKLAR DA İSTİSMARA MARUZ KALMIŞ!

Öte yandan yakınının şüphe üzerine bildirmesiyle sistematik istismarın ortaya çıkmasının ardından E.A., ekim 2018 tarihinde Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) verdiği ifadeyi tekrar ettiğini anlatıyor. İfadesinde H.İ.'nin kendisinden okul arkadaşı B.Y.'yi yanında getirmesini istediğini anlatan E.A., B.Y.'nin de uğradığı istismardan kaynaklı koruma altına alındığını aktarıyor. E.A., H.İ.'nin okul arkadaşı E.K.'ye de cinsel istismarda bulunmak istediğini, fakat arkadaşının tepkisiyle karşılaştığını anlatıyor.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

E.A.'nın alınan ifadesinden sonra Urfa Barosu'nun da müdahil olmasıyla polis ilçede 6 kişiyi gözaltına alırken, manavın yakalanmadığı aktarıldı. Bir gün sonra ilçe adliyesine çıkarılan 6 kişiden ciğerci E., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, H.İ., F.Ç., F.Ö., M.Y. ve İ.E. ise "Çocuğa karşı cinsel istismar", "Zorla alıkoyma, şantaj" suçlamalarıyla tutuklandı. (Mardin/MA)