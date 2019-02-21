Zorla büst öptürenlere ödül gibi ceza

Irkçı saldırıya maruz kalan ve kendisine zorla Atatürk büstü öptürülen İbrahim Çay'ın davasında yargılanan 7 kişiye ödül gibi cezalar verildi. Kamu görevlilerinin yargılanması için yapılan tüm itirazlar ise reddedildi.

Muğla’da 8 Eylül 2015 tarihinde, ırkçı saldırıya maruz kalan İbrahim Çay’a zorla Atatürk büstü öptürülmüştü. Çay, kendisini linç etmek isteyen fail Hakan Tosun’u ‘tehdit ettiği’ iddiasıyla 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Çay’a saldıran 16 kişi hakkında takipsizlik kararı verilirken, linç edenler arasında yer aldığı kaydedilen 7 kişi hakkındaysa Fethiye 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, “Konut dokunulmazlığını ihlal, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlamalarıyla 4 yıldan 19 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

BİR ÖDÜL VERMEDİKLERİ KALDI

7 sanık hakkında mahkeme 15 Kasım 2018 tarihinde verdiği kararla, “Konut dokunulmazlığı” suçundan hepsi için beraat kararı verdi. Yine, 7 sanık için “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ayrı ayrı 3 yıl 4 ay, “Kasten yaralama” suçundan da 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Verilen 11 ay 20 günlük hapis cezası 350 gün adli para cezasına çevrilirken, mahkeme heyeti 7 sanığın sabıka kayıtlarına bakılarak daha önce hiçbir suça bulaşmamış 3 kişi hakkında hükmün açıklanması geri bırakıldı. Geriye kalan 4 kişi hakkında ise daha önceden sabıkalarının olması nedeniyle verilmiş olan 350 günlük adli para cezasına karşın 7 bin TL para cezasının 24 eşit taksit şeklinde tahsiline karar verildi.

DOSYA İSTİNAF MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

İbrahim Çay olayına karışan 7 sanık sadece “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası alırken, sanıklar diğer tüm suçlardan ceza almadı. Kamu görevlileri hakkında ise dava bile açılmadı.

Yerel mahkemenin 7 sanık hakkındaki gerekçeli kararını açıklamasının ardından, Çay’ın avukatı İzmir Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu. İtirazda, böylesi vahim bir olay karşısında yargı organlarının gereken dikkati ve özeni göstermediğini, aksine tüm takdir haklarını ve hatta yasaya aykırı olarak sanıkların lehinde değerlendirmeler yapılarak; haksız, vicdanları yaralayan usul ve yasaya aykırı hüküm kurulduğuna dikkat çekti.

Avukat yerel mahkemenin hükmünün kaldırılarak yargılamanın yeniden yapılması, eksiklerin giderilmesi için dosyanın tekrar yerel mahkemeye gönderilmesini talep etti.

Çay da hakkında açılan “Örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davadan beraat etti. (Muğla/MA)