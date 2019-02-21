21 Şubat 2019 09:08
Bağcılar’da tekstil atölyesinde yangın çıktı
Bağcılar’da tekstil atölyesinde yangın çıktı.
İstanbul Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın çıktı
Fotoğraf: DHA
İstanbul Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Tanyeli Sokak’ta bulunan 4 katlı tekstil ürünlerinin baskısının yapıldığı atölyede yangın çıktı.
Henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldiği atölyedeki yangına ilk önce işçiler müdahale etti.
Müdahale yetersiz kalınca durum itfaiye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (İstanbul/DHA)
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