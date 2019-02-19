HDP, kadınların siyasette eşit temsiliyeti için araştırma teklif etti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, kadınların siyasette eşit temsiliyeti için Meclis araştırması teklifi verdi.

Verilerin kadınların ne parlamentoda ne de yerel yönetimlerde erkeklerle eşit oranda yer almadığını açıkça gösterdiğini belirten Kerestecioğlu; “Erkek egemenliği, kadınların emeğine el koyarak karar alma süreçlerine katılmaları için gerekli zamanı ellerinden aldığı gibi kadınları sistematik biçimde siyasetten de dışlamaktadır” dedi.

104 kadın milletvekilinin bulunduğu Meclis’te, AKP’nin 291 vekilinin 53’ü, CHP’nin 142 vekilinin 18’i, HDP’nin 65 vekilinin 26’sı, MHP’nin 49 vekilinin 4’ü, İYİ Parti’nin 39 vekilinin yalnızca 3’ü kadın vekillerden oluşuyor.

Kerestecioğlu şunları ifade etti; “Yaklaşan yerel seçimler kadınların eşit temsiliyeti için çok daha kötü bir tablo ortaya koyuyor. 2014 yerel seçimleri sonucunda Aydın, Diyarbakır ve Gaziantep olmak üzere yalnızca üç büyükşehir belediyesini kadın adaylar (Özlem Çerçioğlu, Gültan Kışanak ve Fatma Şahin) kazanmıştı. Kadınların siyasette düşük temsili bu kadar yakıcı bir sorunken, aynı zamanda siyasette aktif olan, kadınların ihtiyaçlarına yönelik politikalar geliştiren kadın siyasetçiler de hukuksuz davalar ve yargı kararlarıyla hapiste tutuluyor, milletvekillikleri düşürülüyor ya da yerlerine kayyımlar atanıyor. Şu an halen tutuklu veya hükümlü olarak hapishanede olan 26. dönem HDP milletvekili sayısı 10’dur ve milletvekillerinin yarısı kadındır.”

2019 yerel seçimlerinde temsilde eşitsizliğin devam ettiğini vurgulayan Kerestecioğlu; “AKP’nin açıkladığı 1297 adaydan sadece 24’ü kadın ve bu yüzde 1,25’lik bir oranı oluşturuyor. Tüzüğünde kadınlara yüzde 33 oranında temsil hakkı tanıyan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin açıkladığı kadın aday sayısı 44 ve bu rakam açıklanan 842 adayın yüzde 5,23’ünü oluşturuyor. Bazı yerlerde aday göstermeyen MHP’nin açıkladığı 750 adaydan ise sadece 14’ü kadındır. Bugüne kadar 122 aday açıklayan İYİ Parti’nin 5 kadın adayı bulunuyor (% 3,85) ve Saadet Partisi de sadece 2 kadın aday açıkladı. Saadet Parti’nin açıklanan aday sayısının (261) yüzde 0,77’si kadın. Kadınları her düzeyde eşit kabul eden partimizin (HDP) ise daha önceki seçimlerde olduğu gibi adaylarının yarısı kadındır” dedi.

Kadınların siyasette eşit temsilinin önündeki engellerin kaldırılması için bu alanlarda önlemler alınarak kadınların siyasete katılımının desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Kerestecioğlu; “Seçim kotaları ve eş başkanlık sistemi, istikrarlı biçimde diğer destek mekanizmalarıyla birlikte uygulandığında kadınların eşit temsili için oldukça etkilidir. Kadınların katılmadığı demokrasi gerçek demokrasi değildir; bu nedenle toplumun yarısını oluşturan kadınların siyasetin bütün süreçlerine aktif katılmalarının önündeki engellere karşı TBMM’de mücadele etmelidir. Bu nedenle, kadınların siyasette eşit temsilinin önündeki engellerin kaldırılması amacıyla bir Araştırma Komisyonu kurulması aciliyet taşımaktadır” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)