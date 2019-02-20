Görevli olmadığı alanda çalışmaya zorlanan işçi iş kazası geçirdi

Metehan UD

İzmir

Bursa’da çalıştığı taş ocağında geçirdiği iş kazası sonrasında ağır yaralanan maden işçisi Mehmet Emin Eroğlu, hayatta kalma mücadelesi veriyor. Vinç bomunun çarptığı Eroğlu’nun istemediği halde görevli olmadığı yerde çalışmaya zorlandığı bildirildi.

Dikkate alınmayan iş güvenliği kuralları bir işçinin daha neredeyse yaşamını yitirmesine neden olacaktı. Kemalpaşa Mermer Madencilik Şirketine ait Bursa Ankara Yolu Caddesi üzerindeki mermer ocağında çalışan Mehmet Emin Eroğlu isimli işçi, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde iş kazası geçirdi.

Vinç bomu çarpan Eroğlu iş kazası geçirdikten bir süre sonra fark edildi. Patronun aracı ile evine götürülen Eroğlu daha sonra Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Eroğlu’nun sağ göğüs kaburgasında 9 kırık, omurgasında 5 kırık ve her iki omuz kemiğinde kırık ve kafasında yaralanmalar tespit edildi. Göğüs kafesindeki kırıkların akciğerini zedelediği Eroğlu 3 gün yoğun bakımda kaldı. Hayati tehlikeyi atlatan Eroğlu kırıkları için ameliyata girecek.

‘BİLMEDİĞİ BİR İŞE GÖREVLİ OLMADIĞI ALANA GÖNDERİLMİŞ’

Kesilen mermer bloklarını paletlere yerleştirmekte görevli olan Eroğlu, çalışma arkadaşlarından edinilen bilgilere göre bilmediği bir işe görevlendirilmiş. Görev alanı dışında kalan bölgeye gitmek istemeyen Eroğlu ustabaşılar tarafından zorla gönderilmiş. Kaza da görevlendirildiği alanda çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra gerçekleşmiş. Eroğlu’yu görevlendiren ustabaşılar kazadan sonra ocaktan uzaklaştırılmış.

Urfa’nın Siverek ilçesine kayıtlı 50 yaşındaki Mehmet Emin Eroğlu evli ve dört çocuk babası. Eroğlu'nun şimdiye kadar yatmış sigorta prim tutarı çok az.