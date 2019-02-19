‘Gazeteci Murat Güreş’in yargılanması hukuka aykırı’

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra, itirafçı olup Gaziantep iş dünyası ile ilgili ifade veren iş insanı A.S.E.'nin ifadelerini haberleştirdiği için 2017 yılından bu yana yargılanan gazeteci Murat Güreş’in davasına Gaziantep 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

‘KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMEK SUÇ OLAMAZ’

Murat Güreş’i savunan gönüllü avukatları Av. Önder Alkurt, Av. Bülent Duran ve Av. Abdülkadir Özçelik, savunmalarında gizlilik ihlalinin soruşturma aşamasında ve usule ilişkin olduğunu bu nedenle kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla haber yapan gazeteci Murat Güreş’in yargılanmasının hukuksuz olduğunu ifade ettiler.

AVUKATLAR SAVCININ DİNLEMESİNİ İSTEDİLER

İtirafçı iş insanının ifadelerinin haberleştirilmesi nedeniyle soruşturmanın sekteye uğramadığını, delillerin karartılmadığını, soruşturmada adı geçenlerin hiç birisinin kaçmadığını belirten avukatlar, “Bu kapsamda müvekkilimizin yaptığı haber suç oluşturmaz. Yapılan dosdoğru haberciliktir, gazeteciliktir, gazetecilik de suç değildir. Yargılamaya konu olan ifade tutanakları savcı, katipleri ve avukatların biri tarafından sızdırılmış olabilir. Bununla ilgili olarak hakkında dava açılan avukatlar beraat etti. Biz, iddianameyi hazırlayan savcı Ramazan Kaymak’ın ifadesinin alınmasını talep ediyoruz” dediler.

Mahkeme başkanı dosyadaki eksiklerin giderilmesi için davayı 20 Haziran 2019 günü saat 09:00’a bıraktı.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep’te inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanı A.S.E., 2017 yılının Temmuz ayında ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve savcı Ramazan Kaymakâ Gaziantep iş dünyası hakkında bilgiler vereceğini belirterek, itirafçı olmak istedi. A.S.E.'nin beyanları, kentteki bazı gazeteciler tarafından çeşitli internet sitelerinde yayınlandı. Ancak gazeteciler, bu ifadeler üzerinde gizlilik kararı bulunduğunu öğrenince, haberi yayından kaldırdı. Savcı Ramazan Kaymak haberler nedeniyle soruşturma başlattı. Gazeteciler Murat Güreş, Furkan Gökşen, emekli gazeteci Metin Aybey, eski gazeteci Yunus Emre Alıcı ve avukat Yusuf Subaşı hakkında "gizliliği ihlal" ettikleri iddiasıyla, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gazeteciler Güreş ve Gökşen, bu kapsamda geçen yıl gözaltına alındı ve 13 gün hapis yattı ve itiraz üzerine yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol şartı serbest bırakıldılar. (MEDYA SERVİSİ)