19 Şubat 2019 15:21
AKP, Kars Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu’yu geri çekti
AKP, Kars'ta Ensar Erdoğdu’nun belediye başkan adaylığını geri çekti. AKP, yerel seçimde MHP'nin adayını destekleyecek.
Fotoğraf: Kayhan Özer/DHA
Yerel seçimlere girecek belediye başkan adaylarının isimlerinin kesinleşmesine saatler kala AKP, Kars Belediye Başkanı adayı olarak açıkladığı Ensar Erdoğdu’yu geri çekti. AKP, burada MHP’nin adayı Çetin Nazik'i destekleyecek.
AKP ve MHP arasında yapılan ittifak görüşmelerinde ittifak yapılacak il sayısı 50’ye çıkarılmıştı.
Kars'ta HDP'nin belediye başkan adayı Ayhan Bilgen olurken, CHP Taner Toraman'ı aday göstermişti. (HABER MERKEZİ)
AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın genelgesi yayımlandı
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