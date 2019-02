Elazığ’da okul müdüründen kadın öğretmene şiddet

Özkan ZÜLFİKAR

Elazığ

Elazığ’da Hıdır Sever Anadolu Lisesinde Okul Müdürü H.T.’nin, B.C. adlı kadın öğretmene tartışma bahanesiyle fiziki şiddet uyguladığı iddia edildi. Olaydan sonra darp raporu alan kadın öğretmen, savcılığa suç duyurusunda bulunurken olayla ilgili milli eğitim tarafından da soruşturma açıldığı bildirildi. Konuyla ilgili Evrensel’e açıklama yapan eğitim sendikaları ise olayı kabul edilemez bularak şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını dile getirdi.

“KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM”

Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Talat Efe, yaşanan durumu kabul edilemez bularak şunları söyledi: “Sendika üyemiz, okul müdürü tarafından makam odasında masanın üzerinde bulunan cisimler fırlatılarak darbediliyor. Bazıları öğretmenin kafasına isabet ediyor. Sonra öfkesini alamıyor öğretmeni duvara çarptırıp sarsıyor. Hiçbir gerekçe bu hakareti ve kaba kuvveti açıklayamaz. Meslektaşımızın maruz kaldığı durumu şiddetle kınıyoruz. Resmi işlemlerin de takipçisi olacağız” dedi.

“FARKLI GÖRÜŞLERE TAHAMMÜL EDİLMİYOR”

Eğitim Sen Şube Başkanı Musa Doğan | Fotoğraf: Evrensel

Eğitim Sen Şube Başkanı Musa Doğan ise okul idarecilerinin liyakate göre değil iktidarın belirlediği şartlara göre atanmasının bu tür sorunların yaşanmasının temel sebebi olarak gösterdi ve “Kurum içerisinde eğitimle ilgili farklı tutum ve görüşlere tahammül edilmemektedir. Kadın öğretmene yapılan şiddeti kınıyoruz. Bunun takipçisi olacağız” dedi.

“BÖYLE BİR OLAYI TASVİP ETMİYORUZ”

Şiddeti uygulayan müdürün üye olduğu Eğitim-Bir Sendikası Şube Başkanı İbrahim Bahşi de, şiddet olayının şu an bir iddia olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, “Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Sendika olarak Öğretmen Meslek Kanunu’nda da bunun bir kanun maddesi olarak yer alması ve caydırıcı müeyyidelerin olmasını da istiyoruz” dedi. Okul müdürünün “Ben şiddet uygulamadım” dediğini söyleyen Bahşi, “Karşılıklı tartışma oldu bir arbede yaşandı diyor. Olay her ne olursa olsun biz böyle bir olayı tasvip etmiyoruz” dedi.