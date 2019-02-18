    • Milas'ta maden ocağında göçük: 3 işçi yaşamını yitirdi

    Muğla'nın Milas ilçesinde maden ocağında yaşanan göçükte 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

    18 Şubat 2019 11:17
    Son Güncellenme Tarihi: 19 Şubat 2019 01:34
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    Muğla'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkarılan ocakta göçük meydana geldi, 4 işçi enkaz altında kaldı. İşçilerden 1'i ağır yaralı olarak kurtarılırken, 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

    Yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı tedavisinin ardından taburcu edildi.

    VALİ ESENGÜL CİVELEK'TEN AÇIKLAMA

    Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas ilçesinde açık maden sahasında kaya altında kalan üçüncü işçinin de arama kurtarma ekiplerince cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

    Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milas ilçesinde açık maden sahasında meydana gelen heyelanda kaya parçaları altında kalan işçilerden daha önce birinin cesedinin çıkarıldığını, bir işçinin ise cesedine ulaşıldığını hatırlattı.

    Civelek, şunları kaydetti:

    "Milas ilçesi Sarıkaya mevkisinde açık arazide faaliyet gösteren feldispat maden sahasında kaya düşmesi sonucunda kayanın altında kalan işçilerin kurtarılması için sürdürülen çalışmalarda kaya altında kalan üçüncü işçinin de arama kurtarma ekiplerince cansız bedenine ulaşıldı. Her iki işçinin de kaya altından çıkarılması için bölgedeki çalışmalar devam etmekte."

    MADENİN RUHSATSIZ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

    Kayaların altında kalan Engin Tutuk'un kardeşi Kenan Tutuk, işletmenin ruhsatsız olduğunu iddia etti. Olayı sonradan öğrendiğini belirten Kenan Tutuk, "Şu anda sizin karşınızda zor konuşuyorum, bu yapı da kaçakmış bunu da diğer ölen operatörün kardeşinden öğrendim. Bunu size söyler mi bilmiyorum, çünkü o bu şirkette çalıştığı için ona baskı yapacaklar büyük bir ihtimalle, para verecekler bir şey yapacaklar. Bunlar büyük şirket, ben bu şirkette çalışmıyorum. Bunu gayet net bir şekilde söylüyorum, burası kaçak bir işletmeymiş. İki kişi aşağıda kayanın altında, hiç bir şekilde haber alamıyoruz. Kazı çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

    AİLELERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

    Fotoğraf: Ali Ballı/AA

    Kayaların altında kalan işçilerin aileleri bölgede çocuklarının çıkarılmasını bekledi.

    Göçük altında kalan işçilerden Servet Çapacıoğlu'nun babası Bilal Çapacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğulları Servet'in operatör, Sadri'nin ise yağcı olarak 8 aydır burada çalıştığını anlattı.

    Sadri'nin makinelerin ikmalini yapıp, yağlayıp yukarı çıktığını, üst kademedekilerin sabah kayanın halini görünce çalışmayı bıraktığını ifade eden Çapacıoğlu, "(Oğlum), yağlama işlemini tamamlayıp bölgeden ayrıldıktan yarım saat sonra kayalar göçmüş. O işi bitirmiş alandan ayrılmış." dedi.

    Çapacıoğlu, "Servet, operatörlük belgesini aldı, askerliğini yaptı ve buraya çalışmaya geldi. Şantiyede yatıp kalkıyordu. Yüce Allah'tan bir umut bekliyoruz. Buranın kaçak olduğu söyleniyor. Buraya ekmek parası kazanmaya geldiler" diye konuştu.

    "KAYA BLOKLARI YERİNDEN OYNADI"

    Fotoğraf: DHA

    Milas Cumhuriyet Başsavcısı Adem Efe tarafından olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Kömürcüoğlu şirketine ait Albit maden sahasında taşeron firma olarak çalışma yapan Çınartaş Endüstri Anonim Şirketi tarafından çalışma esnasında göçük oldu, meydana gelen göçük nedeniyle 2 adet ekskavatör ve 1 adet kamyon göçük altında kalmıştır. Maden ocağında bugün patlatma olmadığı belirlenmiş, önceden yapılan patlatma alanındaki albit madenlerinin (kaya bloklarının) sahadan kaldırılması esnasında kaya bloklarının yerinden oynaması sonucu sahada çalışmakta olan ekskavatör operatörleri Engin Tutuk, Servet Çapacıoğlu, kamyon şoförleri Şükrü Otlak, Tayfun Akıncı göçük altında kalmıştır. Şirket çalışanları tarafından Tayfun Akıncı göçük altından çıkartılmış ve Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş, ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir, hayatı tehlikesi yoktur. Ayrıca soruşturma kapsamında 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir."

    Fotoğraf: Mehmet Çalık/AA

    MMO: MALİYET HESABI, BİLİM VE TEKNİĞİN YOK SAYILMASI NEDENİYLE YAŞANIYOR

    Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

    Milas'ta yaşanan maden kazasını Evrensel'e değerlendiren Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel şunları söyledi: 

    "Bize gelen bilgilere göre Muğla’nın Milas ilçesinde özel sektöre ait tek kademe halinde çalışan feldspat ocağında meydana geldi. Kademenin yüksekliği 40 metre. Burada bir kenarı 8-10 metre yüksekliğinde olan bir ana kütle ve beraberinde 50-60 tane irili ufaklı kavlakların düşmesi sonucu oluşmuş bir kaza. Kavlakların altında bir kamyon ve iş makinesi kaldığı düşünülüyor. 3 işçinin altta olduğu birinin cansız bedenine ulaşıldığı söyleniyor. Gelen bilgilere göre umut bulunmamakta ama umudumuzu yaşatmak istiyoruz. Kazanın en önemli nedeni ocakta kademe yapılmaması ve şevlerin oluşturulmaması. 30-40 metrelik tek kademeli ocakta kavlak kontrolü zorlaşıyor. Çok rahatlıkta önlenebilecek bir kazayken üç işçinin kayaların altında kaldığı bir kaza oldu.

    Maliyet hesabı nedeniyle tek kademe yapıyorlar. Mühendis emeği dahi maliyet olarak görünüyor. Türkiye’de bilimsel madenciliğe önem verilmediği için ocaklarımız bilim ve tekniğe göre de çalıştırılmıyor. Ekonomik nedenler, bilim ve tekniğe uygun olarak yapılmaması ölümlere neden oluyor.

    Maden kanunundaki düzenlemelerle bu sorunların çözülmeyeceğini söylemiştik. Soma’dan sonra toplu ölümler yaşanmadı ama 4-5 kişilik ölümlerin olduğu pek çok kaza oldu. Biz o zaman da Soma’dan sonra kazalar devam edecek demiştik. Ve kazalar devam etti. Önlenebilecek kazalar, ölümlere neden oluyor." (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

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