Binali Yıldırım TBMM Başkanlığından istifa edecek, yerine kim geçecek?

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından istifa edecek. Yıldırım, Meclis'te bir veda yemeği de düzenleyecek.

Uzun süre TBMM Başkanlığı’ndan istifa edip etmeyeceği tartışılan Yıldırım’ın bugün istifasını vermesi bekleniyor. Yıldırım ile istifasının ardından seçime kadar geçici TBMM Başkanlığı’nı yürütecek olan MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan arasında görev teslim töreni yapılacak. Yıldırım akşam da eski TBMM başkanları ve milletvekillerine veda yemeği verecek. Yıldırım’ın istifası, yarın TBMM Genel Kurulu’nda okunacak. Bu işlemin ardından da yeni TBMM Başkanlığı için 5 günlük başvuru süresi başlayacak. Başvurular, 23 Şubat saat 17.00’de sona erecek. Anayasaya göre TBMM Başkanı seçimleri 4 turda yapılıyor. İlk iki turda üçte iki çoğunluk (400), 3. turda ise salt çoğunluk (301) gerekiyor.

Yıldırım’ın yerine seçilecek TBMM Başkanı için AKP içinde Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ’ın adı yoğun biçimde konuşuluyor. Bir sürpriz olmazsa bu 3 isimden birinin TBMM Başkanlığı’na aday gösterileceği konuşuluyor. Parti kulislerinde Bostancı’nın adının öne çıktığı kaydediliyor. (HABER MERKEZİ)