Erdoğdu'nun iddiası: Berat Albayrak’a geceleri ekonomi dersi veriliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanı damadı Berat Albayrak’a ekonomi ile ilgili “ders” vermesi için bazı iş adamlarını ve üniversitelerden akademisyenleri çağırdığını öne sürdü.

Halk TV’deki “Türkiye Nereye?” isimli programda konuk olan Erdoğdu, iddiayı güvendiği bir ismin kendisine anlattığını belirtti. Erdoğdu, “İstanbul’da sürekli bir dedikodu var. Tayyip Bey sürekli bazı iş adamlarını çağırıyormuş damada ders versinler diye. Marmara Üniversitesi’nden bazı hocalarla, gece geliyorlarmış. Yani dedikoduyu sevmem ama, güvendiğim biri dedi ki ‘Buna (ekonomiyi) verdik ama bu pek bir şey anlamıyor, anlatın’ diye gece 12’den sonra ders alıyormuş. Ama iddia. Duyduğumu söylüyorum. Ders alması iyi bir şey” ifadelerini kullandı.

(HABER MERKEZİ)

Olumsuz veriler art arda gelse de Albayrak için tablo tozpembe