Ener Liva konut projesi mağdurları vazgeçmiyor

Kocaeli’deki Ener Liva konut projesinin mağdurları, proje alanı önünde bekleyişini sürdürüyor.

Kocaeli’de yıllar önce başlatılan fakat tamamlanmayan Ener Liva konut projesinin mağdurları, mağduriyetlerinin giderilmesi için proje sahasında beklemeye devam ediyor.

İzmit Büyükşehir eski Belediye Başkanı ve CHP eski Milletvekili Sefa Sirmen ile ortağı Ziya Akçay tarafından projesi başlatılan Ener Liva evleri, Sirmen ve Akçay'ın iflas etmesi sonrası durmuştu. 115 konut ve 189 rezidans daire bulunan proje, pek çok insanı mağdur etti.

Her hafta cumartesi günü Köseköy şantiye önünde toplanmaya devam ettiklerini söyleyen mağdurlar, "Cimer başvurumuza cevaben gelen bilgi ve yönlendirme ile sayın Cumhuriyet savcımızı ziyaret ettikten sonra kanuni ve adli müracaat yolumuza devam ediyoruz. Bu arada emeklerimizin, çocuklarımızın geleceği ve hakları için hak arama nöbetimiz devam ediyor" dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)