Ahmet Atakan doğum gününde Hatay'da anıldı

Gezi Direnişi sırasında 10 Eylül 2013’te Hatay Armutlu'da düzenlenen ODTÜ’ye destek eylemlerinde yaşamını yitiren ve ölümü aydınlatılmayan Ahmet Atakan, doğum gününde Halkevleri Hatay Şubesi'nin düzenlediği etkinlikle anıldı.

Etkinlikte konuşan Halkevleri Şube Başkanı Eylem Mansuroğlu, Atakan'ın mücadele dolu bir genç olduğunu dile getirdi. Atakan'ın Gezi eylemlerinde hep en başta olduğunu ifade eden Mansuroğlu, onun mücadelesini büyütme sözü vererek Atakan'ın mezarı başında yapılacak anma etkinliğine katılım çağrısı yaptı.

'ADALET ARAYIŞIM DEVAM EDECEK'

Anne Emsal Atakan, 5 yıldır oğlunun dosyasının açılmadığını ve davanın açılmasına dair tek bir girişimin olmadığını hatırlattı. Adalet arayışının devam ettiğini vurgulayan anne Atakan, herkesi davayı sahiplenmeye çağırdı.

'MÜCADELELERİNİ BÜYÜTECEĞİZ'

Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay de Atakan ve Gezi’de yaşamını yitirenlerin eşitlik ve özgürlük mücadelesini yükselteceklerini söyledi.

Anma müzik dinletisiyle son buldu. (Hatay/MA)

Ahmet Atakan mezarı başında anıldı