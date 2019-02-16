Bakan Hulusi Akar, ABD'li yetkililerle Suriye'yi görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD’li bazı senatörlere Münih’te bir araya geldi. Akar, “Fırat’ın doğusundaki 440 kilometrelik sınır hattında oluşturulacak güvenli bölgede terör örgütü YPG olmamalı ve bölgenin emniyeti Türkiye tarafından sağlanmalıdır” dedi.

Akar, 55’inci Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen ikinci gün oturumlarına katıldı. Programı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştiren Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve 12 ABD’li senatörlerle ayrı ayrı bir araya geldi.

GÜVENLİ BÖLGE

Akar görüşmelerinde, "iki ülke arasındaki ilişkilerin önündeki en büyük engellerden birinin PKK/YPG olduğunu" söyledi. Akar, “Fırat’ın doğusundaki 440 kilometrelik sınır hattında oluşturulacak güvenli bölgede terör örgütü YPG olmamalı ve bölgenin emniyeti Türkiye tarafından sağlanmalıdır” dedi.

"TÜRKİYE NATO’DAN UZAKLAŞMADI"

Türkiye’nin, "güney sınırı boyunca bir terör koridoru oluşturulmasına asla izin vermeyeceğini" söyleyen Akar, Türkiye’nin batıdan uzaklaştığı eleştirilerine ilişkin “Türkiye batıdan uzaklaşmadı. NATO başta olmak üzere tüm sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor” yanıtı verdi.

“S-400'LERİN ALINMASI ZORUNLULUKTUR''

Akar, S-400 hava ve füze savunma sistemi alımına ilişkin de “Bu bir tercih değil, zorunluluktur” dedi. Akar, hava ve füze tehdidine karşı Türkiye’nin korunmasının zorunluluk olduğunu, bu konuda müttefik ülkelerle Patriot ve SAMP-T hava savunma sistemleri tedariki konusunda da görüşmelerin devam ettiğini söyledi. (HABER MERKEZİ)