Cumartesi Annesi Meryem Baskın yaşamını yitirdi

Ankara'da 1993 yılında gözaltına alındıktan iki gün sonra cansız bedenine ulaşılan Ankara Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın’ın annesi Meryem Baskın yaşamını yitirdi. Anne Meryem Baskın, oğlunun faillerini bulup, yargılanmalarını sağlamak için uzun yıllardır Cumartesi Anneleri’nden biri olarak mücadele ediyordu.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir Van’da bulunan özel bir hastanede tedavi gören Baskın, sabah saatlerinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Baskın'ın cenazesi, gün içinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

41 yaşında 3 çocuk babası olan Abdülmecit Baskın, Ankara Altındağ Nüfus Müdürü’ydü. 2 Kasım 1993 yılında Ankara’da kendilerini polis olarak tanıtan, polis yelekli telsizli bir ekip tarafından gözaltına alındı. 2 gün sonra cansız bedeni Ankara Gölbaşı mevkiinde bir köylü tarafından bulundu. Ailenin tüm başvuruları etkin bir soruşturma yapılmadan “Kovuşturmaya yer olmadığı” kararıyla sonuçsuz bırakıldı.

EVLATLARININ KEMİKLERİNE ULAŞAMADAN ÖLDÜLER

Cumartesi Annelerinden Berfo Kırbayır, Fatma Morsümbül, Zeynep Güney, Kiraz Şahin, Cevriye Altunbaş, Meryem Bulut, Fatime Taşkaya, Kesriye Demir, Makbule Babaoğlu, Ziyneti Türkoğlu, Fincan Bilgin, Koçeri Kurt, Hatice Öztürk, Asiye Karakoç, Hediye Coşkun, Asiye Doğan, Şahsenem Cihan evladını kemiklerine ulaşmadan yaşamını yitirmişti. (Van/MA)