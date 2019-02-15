15 Şubat 2019 21:11
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde kafe yangını
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün bahçesinde bulunan kafede yangın çıktı.
Fotoğraf: DHA
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nün bahçesinde bulunan kafede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışması devam ediyor. (DHA)
ETİKETLER: Marmara Üniversitesi
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