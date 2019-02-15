Sınava hazırlanmak = Geçim derdi + Gelecek kaygısı

Adana’dan bir lise öğrencisi

Yaşamakta olduğum sınav kaygıları beni derin bir uçurumun eşiğinde bırakıyor. Ülke şartlarında başarısız bir öğrenci olmak en büyük korkularımdan biri olmuş durumda. Öğrencilerin sorunları yaşantıları gözetilmiyor, verimli ders anlatılmıyor. Okul hayatını bir kenara bırakalım, bir de geçim sıkıntısı giriyor işin içine.

Yaşadığım hayata yaşıyorum diyemiyorum, eğlenip gezmeyi bir kenara bırakırsak temel ihtiyaçlarımı da karşılayamıyorum ve stres oluyorum. Ailede tek çalışan babam, asgari ücret ile ne kadar zor olsa da 3 kardeş okumaya, geçinmeye çalışıyoruz. Hayatımın en güzel yıllarında içinde bulunduğum durum, gelecekteki hayatıma dair karamsar bir tablo çizmeme neden oluyor.

Sadece benim hayatımda değil yaşıtlarımın bu dönemde bu zorlukları çektiğini biliyorum. Sınav kaygılarımızın olmayacağı iyi bir eğitim sistemi, geçim sıkıntısı yaşamadığımız güzel yarınlar için güzel planlar yapmak istiyorum. Ben de isterim alışveriş yapmak, arkadaşlarımla eğlenmek ama geleceğimden endişe duyuyorum. Bu dönemde eğitim hayatımda iyi bir yere gelmek zorundayım ve bundan başka çarem yok. Hayata yoksul olarak başlasam da, azmedip geleceğimi inşa etmek benim elimde.