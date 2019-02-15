Mücadeleye sarılmaktan başka çaremiz yok

Alperen Demir

Hatay

Merhabalar Genç Hayat okurları.

Sizlere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde yaşanılan sıkıntıları ve öğrencilerin tepkilerini aktaracağım. Ulaşım başta olmak üzere kantin-yemekhane zamlarının yanında, İngilizce dersine kitap alma zorunluluğu getirildi. Kitap almayan öğrencilerin vize ve final puanlarından 20 puan kesinti yapıldı.

Biz Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencileri olarak ulaşım zammının geri çekilmesi için 19 Aralık 2018 tarihinde kampüs içerisinde bir eylem gerçekleştirdik. Ancak bize verilen sözlerin tamamen asılsız olduğu, oyalamak için kullanıldığı ortaya çıktı.

Öğrencilerin kendi içinde seçtiği iki temsilci rektörlük genel sekreteri ile görüştü ve eyleme kampüs çevresine otobüs seferi yapan Özat Kooperatifi başkanı geldi ancak hiçbir şekilde olumlu bir cevap alamadık. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne iletilmek üzere bir imza kampanyası başlattık ve 2100 imza toplandı. Ancak belediyeden de herhangi bir dönüş alamadık. Son olarak önümüzdeki günlerde "Öğrenciler Şiir ve Müzikte Buluşuyor" adında bir etkinliğimiz olacak. Sorunlarımızı tekrardan tartışıp çözüm aramaya ve mücadele etmeye yılmadan devam edeceğiz. Hatay Mustafa Kemal Öğrencileri olarak kriz yüzünden yapılan her türlü zamma karşı mücadeleye sıkı sıkı sarılmaktan başka çaremiz yok.