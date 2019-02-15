WİNG CHUN (TZUN)

Cemgil Bilici

Kartal/İstanbul

Wing Chun sade ve etkili bir savaş sanatıdır. Güney Çin’de doğmuş Kung Fu stillerinden birisidir. Tarihi yaklaşık 300 seneye dayansa da diğer Kung Fu stillerine göre nispeten yeni sayılabilir. Wing Chun’u diğer dövüş sanatlarından ayıran en önemli faktörlerden birisi de gösterişsiz amaca yönelik hareketlerdir. Wing Chun pratisyenleri yaptıklarının diğer savaş sanatları gibi görsel ağırlıklı bir sanat olmadığını, hayatta kalma mücadelesi olduğunu savunurlar.

Wing Chun‘da insan anatomisinin iyi incelenmiş ve rakibe kas dışında açıları, iskelet sistemi ve denge merkezinin hareketleriyle etkili ataklar düzenlenmiştir. 7’den 70’e herkesin yapabileceği bir sanattır. Wing Chun temel olarak 4 prensibe dayanır: Yol boşsa ilerle, yapışık kal, güce karşı durma, takip et.

SAVUNURKEN SALDIRMAK, SALDIRIRKEN SAVUNMAK

Tüm Uzakdoğu savaş sanatları belli bir felsefeyi kendisine düşünce (takip edilecek bir yol) olarak kabul eder ve bedensel disiplinin yanı sıra ruhsal ve zihinsel gelişim için de benimsenen felsefe üzerine derin çalışmalar yapar. Bu sanatlardan bazıları felsefi gelişime bedensel gelişim kadar ve hatta bazen çok daha fazla önem verir. Kişisel gelişimin öne çıktığı Uzakdoğu felsefelerinde alçakgönüllülük, sabır, kendini bilme, yardımseverlik, kendinle ve içinde yaşadığın çevreyle barışık olma, özgüven, güvenilirlik, kararlılık, pozitif düşünce, güleryüzlülük, doğru ve hızlı karar verebilme yeteneğine sahip olma gibi birçok özellik üzerinde yoğunlaşılır. Wing Chun’da tao felsefesi ön plana çıkmıştır. Savunurken saldırmayı saldırırken savunmayı öğretir. Bu sanatı öğrenmek isteyenlere Ip Man film serisini tavsiye ederim.

Şahsen ben Wing Chun’a kendimi ve sevdiklerimi korumak için başladım. Başladığım ilk günler internetten videolar açıp izleyerek sifuma (ustama) sürekli sorular sorardım. İkinci derste sifum bana “Hiç kimse video izleyerek dövüşçü olamaz olursa da kendini kandırır’ demesiyle odağımı Wing chun”a çevirdim. Size tavsiyem sifunuzun veya sihinglerinizin (ağabeylerinizin) dediklerini ciddiyetle yapın yoksa gelişim sağlamazsınız ama bunları devamlılık halinde yaparsanız aklınız ile vücudunuz aynı anda disiplinli bir şekilde hareket eder, düşünceleriniz ve vücudunuz şekil almaya başlar. Eğer felsefesini ve tao öğretilerini iyi kavrarsanız dünyaya çok farklı bir gözle bakmaya başlarsınız…