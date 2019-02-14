Panzer davası 30 saniye sürdü

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, 3 Mayıs 2017 tarihinde evlerine giren panzerin altında ezilerek can veren Muhammed (7) ve Furkan Yıldırım (6) kardeşlerin ölümüne ilişkin davanın 7’nci duruşması Cizre 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada da istenilen ancak halen gelmeyen İstanbul Teknik Üniversitesinden seçilecek iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi heyetinin, sorumluların kusur durumlarının tespiti konusunda istediği rapor üzerine duruşmayı tekrardan erteledi. Yaklaşık 30 saniye süren duruşma, 2 Mayıs tarihine ertelendi. Davanın bir önceki duruşması da kısa bir süre içerisinde ertelenmişti. (Şırnak/MA)