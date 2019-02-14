CHP Milletvekili Kadıgil: Regl olduğumuz için vergi ödemek istemiyoruz

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, kadınların ve trans bireylerin menstrüel dönemde zorunlu ve temel olarak kullanmak zorunda olduğu ped ve diğer hijyen ürünlerindeki vergi oranının düşürülmesi için kanun teklifi verdi. Türkiye’de, 386 kapalı ve açık ceza infaz kurumunda 10 binin üzerinde kadın, 82 kız çocuğu bulunduğuna dikkat çeken Kadıgil, cinsiyete duyarlı uygulama ve politikalar üretilmesi gerektiğini vurguladı. CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Kadıgil, “Regl olduğumuz için vergi ödemek istemiyoruz” dedi.

CHP Milletvekili Sera Kadıgil, verdiği kanun teklifinde, Türkiye ve dünyada “tampon vergisi” adıyla anılan hijyen ürünlerinden şu anda yüzde 18 oranında vergi alındığını belirtti. Kadıgil, erkekler için cinsel gücü artıran ilaçlara yüzde 8 oranında vergi uygulanıyor olmasının cinsiyet eşitsizliği olduğunu vurguladı. Ortalama bir kadın hayatının 2 bin 535 gününde, yani yaklaşık yedi yılı boyunca regl olduğunu ve ped ya da tampona ihtiyaç duyduğunu belirten Kadıgil, “İngiltere’de yapılan hesaba göre kadınlar hayatlarının 38 gününü kadın hijyen ürünlerini alabilmek için çalışarak geçirmektedir” bilgisini paylaştı.

REGL BİR HASTALIK DEĞİLDİR

Kadıgil, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) regl hakkında doğru ve yararlı bilgiye erişim, regl hijyeni malzemelerine erişim, malzemelerin değişimi için gizlilik sağlayacak tesislere erişim, su ve sabuna erişimin garanti altına alınması gerektiği konusundaki kararları da hatırlatan CHP’li vekil Avrupa’nın pek çok ülkesinde hijyen ürünlerinden çok düşük oranlarda vergi alındığını ifade etti.

Kagıgil, şu bilgileri verdi:

"Menstürel dönem kimilerinin dediği gibi bir hastalık olarak değerlendirilemez ancak, bu dönemde menstrüel temizliğe uygun sıhhi malzemelerin kullanılmaması üreme yolu hastalıklarına yol açabilmektedir. Ülkemizde halen çok sayıda kız çocuğu ve kadın, bu tip hijyen ürünlerini alacak maddi güce sahip olmadığı için bu tür risklerle karşı karşıyadır."

"CEZAEVLERİNDE PED İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILMALI"

Kadın mahpusların, kız çocuklarının ve regl olan trans bireylerin cezaevlerinde yaşadıkları sorunlarından birinin de ped, tampon ve diğer hijyen ürünlerine erişim olduğunu kaydeden Kadıgil, "Birçok kadın, buluğ çağına giren kız çocukları ve LGBTİ birey ekonomik sebeplerle, kantinlerde satılan hijyen ürünlerini alamadıkları için pamuk ve çarşafı bez olarak kullandığı tarafımıza gelen bilgiler arasında." dedi.

Cezaevlerinde hijyen ürünlerine ücretsiz erişim için çalışma yapan kadın örgütlerine kulak verilmesi gerektiğini belirten Kadıgil, ped hakkının, yasal güvenceye alınmasına vurgu yaptı.

PEK ÇOK ÜLKEDE VERGİ ORANLARI ÇOK DÜŞÜK

Avrupa’nın pek çok ülkesinde hijyen ürünlerinden çok düşük oranlarda vergi alındığını ifade eden Kadıgil, teklifinde şu bilgilere yer verdi:

Avrupa Birliği 2007’de aldığı kararla, üye ülkelerin bu hijyen ürünleri üzerindeki vergileri yüzde 5’e kadar indirmesine izin verdi.

İngiltere, vergi oranını yüzde 5’e çekerken elde edilen vergilerin kadına yönelik şiddetle mücadele derneklerine bağışlanması kararını aldı.

Fransa vergi oranını yüzde 20’den yüzde 5.5’e indirdi.

Kanada gelen baskılar üzerine vergiyi sıfırladı.

Malezya önce vergi oranını yüzde 10’dan yüzde 6’ya indirdi, ardından sıfırladı.

İrlanda da hijyen ürünlerinden vergi almayan ülkeler arasında.

ABD’nin pek çok eyaletinde; örneğin Minnesota, Illinois, New York, Massachusetts, Maryland, Connecticut, Florida’da tampon vergisinin kaldırılmasına karar verildi, Nebraska, Virginia ve Arizona’da ise vergiyi kaldırmaya yönelik yasa tasarıları gündeme alındı.

İspanya 2019’da bu ürünleri temel ihtiyaç kabul ederek vergileri indirmeyi gündeme aldı ve vergiyi yüzde 10’dan yüzde 4’e indireceğini duyurdu.

Avustralya’da 2000 yılından beri uygulanan yüzde 10’luk vergi, 3 Ekim 2018’de tamamen kaldırıldı.

Kanada, 1 Temmuz 2018’de tampon vergisini kaldırdı.

Hindistan Temmuz 2018 itibarıyla vergiyi tamamen kaldırdı.

İskoçya hükümeti, öğrenim çağındaki genç kızların regl döneminde kullandığı hijyen ürünlerini karşılama kararı aldı. Eylül ayından itibaren, her ay 395 bin öğrenciye okullarda ve eğitim kurumlarında bedava hijyen ürünü dağıtacak olan İskoçya dünyada bir ilke de imza attı.

(HABER MERKEZİ)