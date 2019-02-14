14 Şubat 2019 15:17
Zimbabwe’deki maden ocağında göçük: 23 işçi öldü
Zimbabwe’de bir altın ocağında meydana gelen göçükte, kaçak çalıştırıldığı iddia edilen 23 işçi hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Gürkay Gündoğan/DHA
Zimbabwe’de bir altın ocağında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 23 işçi hayatını kaybetti.
Zimbabwe’nin başkenti Harare’de bulunan altın madeninde aşırı yağışlar yüzünden altın maden ocağındaki duvarın çökmesi sonucu meydana gelen iş cinayetinde, kaçak çalıştırıldığı iddia edilen 23 işçi hayatını kaybetti. Göçük altında daha fazla sayıda madenci olmasından endişe ediliyor.
Yerel Koruma Birimi’nden sorumlu Cecilia Chitiyo iş cinayetiyle ile ilgili olarak göçük altında kalan işçi olup olmadığını araştırdıklarını belirtti. (DHA)