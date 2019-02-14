Zimbabwe’deki maden ocağında göçük: 23 işçi öldü

İşsiz sayısı bir yılda 1 milyon arttı, işe alınan sayısı değişmedi

İŞKUR 2019 ocak ayında kayıtlı işsiz sayısının 3 milyon 775 bin 660'a yükseldiğini açıkladı. İşe yerleştirilen sayısı ise 83 bin 416 oldu.