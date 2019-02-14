Elazığ’da yarım asırlık çınar ağaçları kesildi

Berkay YEĞİN

Uğur Can DÜZGÜN

Elazığ

Diyanet İşleri Başkanlığı Harput Eğitim Merkezi olarak kullanılan binaların yıkım çalışması bu ay başladı. İki yıldan beridir ihaleye açılmış külliyenin inşası 80 milyon TL karşılığında Ziver İnşaat’a satılmıştı. Harput Diyanet Eğitim Merkezi’nin yıkımıyla birlikte bahçesinde bulunan onlarca çınar ağacı da kesildi.

DOĞAYA DAİR NE VARSA BETONA ÇEVİRDİLER

Hüseyin Demir | Fotoğraf: Evrensel

Ağaçların kesilmesine tepki gösteren Hüseyin Demir ihaleye verilen arazilerde bu kesimlerin yeni olmadığını söyleyerek “Bir sürü yatırım geliyor buraya. Olan da, yıkım ve yeniden yapım işlerine gidiyor. Onlarca insan, buralar tarihi yer denilerek evinden çıkarıldı. Sonra da bu yerler restoran, kafe yapımı için satıldı. Ama kendileri tarihi hiçe sayıyor. Bu ağaçlar benim gençliğimden beri dikili. Ne kadar doğaya dair şey varsa betona çevirdiler. Vatandaş ormanlık bölgeden çırpı toplasa cezai işlem yapılıyor. Ama kırk senelik ağaçlar yerinden sökülüyor. Teknik ilerlemiş ağaçlar başka bir yere de dikilebilirdi” dedi.

‘DAHA ÖNCE BADEM AĞAÇLARINI KESMİŞLERDİ’

Ali Kaya | Fotoğraf: Evrensel

Harput’ta ağaç kesimlerinin uzun zamandır devam ettiğini söyleyen Ali Kaya ise “Bir ağaç kaç senede yetişiyor. Kırk senelik ağaçlar bunlar, yazık! Daha önce de badem ağaçları kesilip yerine mezarlık yapıldı, şimdi de çınar ağaçlarını kesip külliye yapıyorlarmış. Bu, buranın doğasını, kültürünü hiçe saymaktır. Harput birçok kavmi bugüne kadar içinde barındırmış bir yerleşim yeri. Bu ortak tarihe dair ne varsa her geçen gün yok ediliyor” dedi.

İL ÖZEL İDARESİ: HABERİMİZ YOK

Diyanet İşleri Başkanlığı Harput Eğitim Merkezindeki yetkililer olayı üstlenmezken arsanın Elazığ Valiliği İl Özel İdaresinin sorumluluğunda olduğunu söyledi. İhaleyi Ziver İnşaata devreden Elazığ Valiliği İl Özel İdaresi ise külliye inşası sırasında kesilen çınar ağaçlarından haberdar olmadıklarını söylediler.