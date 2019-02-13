Van’da Leyla Güven yürüyüşüne saldırı: 2 yaralı

"100'üncü Gününde Leyla'ya, Tecridi Kırmaya" sloganıyla Van’dan Diyarbakır’a yürümeye başlayan Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili ve belediye eş başkanları, il binasının bahçesinde polisin müdahalesiyle karşılaştı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre sabah saatlerinden itibaren polis ablukasına alınan il binasında biraraya gelen ve aralarında milletvekilleri Sait Dede, Saliha Aydeniz, Murat Sarısaç, Bedia Özgökçe Ertan, Muazzez Orhan ile belediye eş başkan adaylarının da bulunduğu çok sayıda kişi il binasından çıkarak yürümeye başladı.

Binanın bahçesinden çıkmaya çalışan grubun önünü kalkanlarla kesen polis, Van Valiliği’nin “yasak” kararını gerekçe göstererek yürüyüşe izin vermedi.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Fotoğraf: MA

Kısa süreli tartışma ardından grubun bahçeden çıkma ısrarına karşı polis TOMA’dan tazyikli su sıktı. Bahçe içine gaz bombaları atan polis plastik mermiler de kullandı. Atılan plastik mermilerden dolayı Servet Aktaş başından, Halit Karalar ise sırtından yaralandı.

GEREKÇE OLARAK YASAK KARARI GÖSTERİLDİ

Polisler, engellemelerine Valilik tarafından her türlü eylem ve etkinliğe dair aldığı yasak kararını gerekçe gösterdi. HDP’li vekillerin, Güvenlik Şube Müdürlüğündeki bazı amirler ile yaptıkları görüşme sürerken, çevik kuvvet polisleri alanı çembere aldı.

İMİR: BAKANLIK HUKUKSUZLUK YAPIYOR

MA’da yer alan habere göre polislere tepki gösteren milletvekillerinden Nuran İmir, “İçişleri Bakanı hukuksuzluk yapıyor. Biz Leyla Güven’in durumuna dikkat çekmek için yürüyeceğiz” dedi. Hasan Özgüneş ise, kendilerini engellemeye çalışan polis amirine “Sen bize talimat veremezsin. Sen memursun. Bildirimini yaparsın” sözleriyle çıkıştı. Polislerin engellemesi üzerine HDP’li vekiller parti binası önünde oturma eylemi başlattı.

Öte yandan, söz konusu yürüyüş güzergahında bulunan Cizre’de de sıkı güvenlik önlemleri alındı.

POLİS "HADİ YÜRÜYÜŞ YAPIN BAKALIM, GÖRELİM" DİYE TEHDİT ETMİŞTİ

Fotoğraf: MA

Mezopotamya Ajansı, Hakkari'den yola çıkan HDP milletvekilleri Sait Dede ve Saliha Aydeniz'in gece saatlerinde ulaştıkları Van'da polisler tarafından durdurulduğunu aktarmıştı.

“Yürüyüş yapılacak” gerekçesiyle vekillerin önünü kesen polis “Hadi yürüyüş yapın bakalım, görelim” demişti. Bunun üzerine Sarısaç, polise tepki göstererek, “Haddinizi bilin. Biz eylem yapmak için sizden izin almayacağız. Önlüklerimizi giyip eylemimizi de yapacağız. Süleyman Soylu’ya da söyleyin adamlığını herkese göstereceğiz” demişti.

HDP milletvekillerinin, açlık grevinde olan DTK Eş Başkanı Leyla Güven'e destek amacıyla Taksim Meydanı’ndan Galatasaray’a yapmak istediği yürüyüş İstiklal Caddesi girişini kapatan polisler tarafından engellenmişti.

BİNGÖL VE MALATYA’DA EN AZ 16 GÖZALTI

Bingöl ve Malatya’da HDP üyelerine yönelik yapılan gözaltılarda en az 16 kişi gözaltına alındı.

Bingöl merkez mahallelerinde birçok eve baskın düzenlendi. Baskınlarda, aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Bahçadurmuş, HDP Gençlik Meclisi üyeleri ile Yunus Bulut, Serkan Kaya, Kani Solmaz ve Kani Tunç’un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Malatya’da birçok eve baskın yapan polis 11 kişiyi gözaltına aldı. Malatya Merkezde 7, Akçadağ ilçesinde 2, Arguvan 1, Doğanşehir 1 olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin sosyal medya paylaşımları olduğu bildirilirken gözaltına alınanların sağlık kontrollerinin ardından Malatya TEM Şubede tutulduğu öğrenildi.

AĞRI BELEDİYE EŞ BAŞKANINA DA GÖZALTI

HDP’nin Leyla Güven’in yürüyüş başlattığı kentlerden biri de Ağrı. HDP il binasında bir araya gelen Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir ve Abdullah Koç il binasından ayrılarak yürüyüşe geçti. Ardından il binasını ablukaya alan polis belediye Eş Başkan Adayı Yeliz Karaaslan’ı gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı olduğu belirtilen Karaaslan’ın, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi. (HABER MERKEZİ)