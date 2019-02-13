Liberya’da altın madeninde göçük: 5 ölü, 40 kayıp

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'nın Nimba bölgesinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre 5 işçi hayatını kaybetti.

Ülke medyasında haberlere göre, Nimba bölge polisi sözcüsü Dorr Cooper, bölgede yasa dışı faaliyet gösteren altın madeninde göçük yaşandığını belirtti.

Cooper, göçükten 5 işçinin cesedinin çıkarıldığını, 10 işçinin ise yaralı olarak kurtarıldığını ifade etti. Yaklaşık 40 işçinin ise hala kayıp olduğu belirtildi.

Yaralıların çevredeki hastaneye kaldırıldığını aktaran Cooper, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Cooper, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti. (Abuja/AA)