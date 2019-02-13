Silopi panzer davası: Vicdani bir karar verilsin

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde, 3 Mayıs 2017 tarihinde evlerine giren panzerin altında kalıp hayatını kaybeden 7 yaşındaki Muhammed ve 6 yaşındaki Furkan Yıldırım kardeşlerin ölümüne ilişkin Zırhlı Araç Sürücüsü Polis Ö. Y. ve onu görevlendiren amiri M. M. hakkında açılan davanın 7’nci duruşması yarın Cizre 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Fotoğraf: Evrensel

Söz konusu davada, daha ilk duruşmada tahliye edilen Polis Ö.Y. ve amiri M. M. hakkında, “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mezopotamya Ajansından Gökhan Altay’ın haberine göre, bugüne kadar görülen tüm duruşmalara katılarak, sorumluların cezalandırılmasını talep eden Yıldırım kardeşlerin babası Mesut Yıldırım, duruşma öncesi “Tek isteğim vicdani bir karar verilmesidir” çağrısında bulundu. Baba Yıldırım, “Ama soruşturmanın bu kadar uzamasına bakılırsa, bu isteğim şimdilik mümkün gözükmüyor” diye ekledi.

Ömrü boyunca ne kendi ülkesinde, ne de dünyada adaletli bir karar verildiğine şahit olmadığına dikkat çeken baba Yıldırım, “İnşallah yanılırım, adil ve cesur hukukçuların olduğuna şahit olurum” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)