Anket sonuçları kötü geldi, AKP-MHP ittifak kapsamını 81 ile çıkardı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), anket sonuçlarının beklendiği gibi olmaması nedeniyle 31 Mart yerel seçimlerindeki ittifak kapsamını 81 ile çıkardı.

Bugün Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yer alan haberlerde “İttifak yapılmayan 49 ilde iki partinin ayrı adaylarla seçime girmesi nedeniyle bazı yerlerde belediye başkanlıklarını kaybetme riski ortaya çıkınca yeniden masaya oturuldu” denildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın dün yaptığı toplantıya ilişkin Cumhuriyet’te yer alan haberde ittifakın kapsamının genişletilmesinde anket sonuçlarının beklentileri karşılamamasının etkili olduğu belirtildi.

Toplantıda alınan kararlara göre 49 ilde ittifakın nasıl yapılacağı anket sonuçlarına ve sahadan gelen analiz raporlarına göre belirlenecek. Büyükşehirler dışında ittifak yapılacak il sayısının 15-20’yi bulabileceği belirtilirken, heyetler arasındaki görüşmenin seyrine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeniden bir araya gelebileceği kaydediliyor.

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİNİN ODAKLANDIĞI İLLER

İttifak görüşmelerinin özellikle kayyım atanan Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt, Ağrı, Bitlis ve Dersim ile muhalefetin elinde olan ve tek adayla girilmesi durumunda Cumhur İttifakı’nın kazanabileceği değerlendirilen Burdur, Giresun ve Çanakkale, MHP'nin güçlü olduğu Kars ve Iğdır’ın da aralarında bulunduğu illere odaklanıyor. Asker ve polis sayısının fazlaca olduğu Hakkari ve Şırnak'ta MHP'nin adayının çekilebileceği, Kars ve Iğdır’ın da MHP’ye bırakılabileceği kaydediliyor.

BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ KARARI DEĞİŞTİ

Belediye meclisi üyeliği seçimlerine ayrı listelerle girme konusunda daha önce ilke kararı alan AKP ve MHP, bu kararından vazgeçerek bu konuyu da ittifak kapsamına aldı. İki parti arasında yapılacak görüşmelere göre hangi illerde belediye meclislerinde tek liste yapılacağı netleşecek. Aday çeken partiye tek listeyle gidilecek yerlerde daha fazla meclis üyeliği verilebileceği belirtiliyor.

ÇEKİLEN ADAYLAR DİRENİRSE NE OLACAK?

Aday çekilmesine karar verilen yerlerle ilgili olarak partilerin teşkilatlarında oluşabilecek rahatsızlıklar ve adayların direnmesi olasılığına karşı da ne yapılabileceği de değerlendiriliyor. Yerel seçimlerde adaylık başvurularını partilerin il ve ilçe yönetim kurulları yapıyor. 19 Şubat’a kadar il ve ilçe seçim kurullarına yapılacak başvurularda direnen adayların dosyası verilmeyecek ve böylece adaylıkları önlenmiş olacak. Adayların başvurusunun yapıldıktan sonra istifa ettirilmesi gibi bir yola başvurulması düşünülmüyor. (HABER MERKEZİ)