Ozan Arif hayatını kaybetti

Ozan Arif olarak bilinen ülkücü şarkıcı Arif Şirin, 69 yaşında hayatını kaybetti. Ozan Arif'in gırtlak kanseri tedavisi gördüğü kaydedildi.

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen eski adı ile Hapu köyünde 10 Haziran 1949'da doğan Ozan Arif, ilk ve ortaokulu Samsun'da bitirdi. 1970'te başladığı öğretmenlik mesleğinde Samsun'un Devgeriş köyünde beş yıl öğretmenlik, dört yıl ise okul müdürlüğü yaptı. Ozan Arif, 24 Eylül 1980 ve 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya'da yaşadı.

Irkçı, milliyetçi mesajlar taşıyan şarkılarıyla tanınan Ozan Arif, son dönemde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) politikalarıyla ters düşmüştü. Ozan Arif, 2017'deki başkanlık referandumunda "Hayır" oyu vereceğini açıklamıştı.

OGÜN SAMAST'A ÖVGÜ ŞARKISI YAZDI

Ozan Arif hakkında Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast ve Yasin Hayal'e dair övgü dolu şarkı yazdığı için 2007 yılında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Hrant Dink cinayeti sonrası yazılan şarkıda "Bırakın çan çalmayı Ermenici olmayı, Millet böyle dolmayı yutmaz Karadeniz'de, Ogün böyle desinler bugün böyle desinler, Fatihalar Yasinler bitmez Karadeniz'de" ifadeleri geçiyordu. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Ülkücü Ozan Arif'ten 'Hayır' kararı

Irkçılık Ozan Arif’le ders kitaplarında