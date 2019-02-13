13 Şubat 2019 07:45
İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi (13 Şubat)
Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle, İDO ve BUDO bazı seferleri iptal ettiğini duyurdu.
Fotoğraf: DHA
Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri yapılamayacak.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.50-09.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 07.45–10.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ile 08.30-10.55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.
BUDO'da iptal edilen seferler ise şöyle:
- 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
- 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
- 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
(HABER MERKEZİ)