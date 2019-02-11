Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı (11 Şubat)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye bu geceden itibaren yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklıkların ise 3 ila 6 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji yapılan son değerlendirmelere göre, bu sabah saatlerinde Urfa, Mardin ve Artvin çevrelerinin yağmurlu, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevreleri ile akşam saatlerinde sonra Kıyı Ege, gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri ile Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. (HABER MERKEZİ)