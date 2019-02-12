Almanya'da kamu çalışanları ücret artışı talebiyle "uyarı grevi" yaptı

Almanya'da kamu çalışanları ücret artış talebiyle "uyarı grevi" yaptı. Ver.Di ve Memurlar Birliği sendikalarının çağrısıyla Almanya'nın birçok eyaletinde bugün binlerce kişi iş bırakma eylemine katıldı.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre Leipzig'de 3 bin, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde 2 bin 500, Hamburg'da bin, Bavyera ve Baden Württtemberg eyaletlerinde de yüzlerce kişi eylem yaptı.

Ver.Di Sendikası'ndan yapılan açıklamada Köln, Bonn, Düsseldorf ve Essen kentlerinde de üniversite hastanelerindeki çalışanların grev yaptığı belirtildi.

Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu NDR'nin haberine göre Hamburg kentinde de polis ve itfaiye teşkilatlarının yanı sıra okullarda, vergi dairelerinde ve belediyelerdeki çalışanlar iş bırakma eyleminde bulundu.

Hamburg kentinde toplanan bin kişi yürüyüş yaptıktan sonra bir grup göstericinin Alster Nehri'ne atlayarak protesto gösterisi yaptığı ifade edildi.

Gelecek günlerde de birçok kentte uyarı grevlerinin devam edeceği bildirildi.

Bir milyondan fazla kamu çalışanı için ayda en az 200 avro olmak üzere yüzde 6 oranında ücret artışı talep eden sendikalar, uyarı grevleriyle toplu sözleşme görüşmelerinde eyalet hükümetleri üzerinde baskıyı artırmak istiyor.

Eyalet hükümetlerinin temsilcileri ise sendikaların talebini reddediyor. Sendikalar ile eyalet hükümetleri arasında yapılan 2. tur toplu sözleşme görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 3. tur görüşmeler, 28 Şubat’ta başlayacak. (Berlin/AA)