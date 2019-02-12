BUDO ve İDO'da sefer iptalleri (12 Şubat)

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri iptal edildi. Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerinde de aksama yaşanıyor.

BUDO ve İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle:

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO

07:50 - 09:45 / Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 - 10:55 / Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

KUZEY EGE'DE İPTAL SEFERLERİ

AA'nın verdiği bilgiye göre, Kuzey Ege'de de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Alınan bilgiye göre, Marmara ve Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Buna göre, Gökçeada-Kabatepe arasındaki saat 07.00, Kabatepe-Gökçeada arasındaki saat 09.00, Bozcaada-Geyikli arasındaki saat 07.15 ile Geyikli-Bozcaada arasındaki saat 08.00 seferleri geçici durduruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, iptal olan seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normal saatlerinde yapılacağını bildirdi. (HABER MERKEZİ)