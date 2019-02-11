Japonya'da iş kadınları Sevgililer Günü'nde çikolata almak istemiyor

Japonya'da kadınların Sevgililer Günü'nde iş arkadaşlarına çikolata alma geleneği bozuluyor.

Kamuoyu yoklamaları, kadınların "giri choco" (mecburi çikolata) olarak bilinen adeti artık gücün kötüye kullanılması ve bir tür taciz olarak gördüklerine işaret ediyor. Bazı işyerleri de uygulamayı yasaklamaya başladı.

Ülkede kadın çalışanlar, erkek mesai arkadaşlarına 14 Şubat'ta çikolata alıyor. Erkeklerden de, 1980'lerde çikolata üreticilerinin satışlarını artırmak için reklamlarla gelenek haline getirdikleri 14 Mart'ta (Beyaz Gün) kadın mesai arkadaşlarının bu "zorunlu" jestine aynı şekilde karşılık vermeleri bekleniyor.

Ancak bu geleneğin artık gözden düşmeye başladığına dair pek çok işaret var.

Birçok kadın, her yıl milyonlarca dolara mal olan bu âdetin artık sürdürülebilir olmadığını söylüyor.

BBC Türkçe'nin İngiliz Guardian gazetesinden aktardığına göre, bu konuda yapılan bir ankete katılan kadınların yüzde 60'ı, 14 Şubat'ta erkek mesai arkadaşlarına değil kendilerine çikolata almayı tercih edeceklerini söyledi.

Sevgililer Günü Japonya'da 1950'lerin ortalarından bu yana dev bir "sektöre" dönüşmüş durumda. (DIŞ HABERLER)